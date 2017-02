L'actualité du jazz : Dmitry Baevsky, le jour d'après

Au sommaire aujourd'hui

Dmitry Baevsky invité d'Alex Dutilh

Jazz Agenda :

Jazz Trotter : Ralph Towner - My Foolish Heart

Jazz Bonus : Masqualero

“The Day After” présente le saxophoniste Dmitry Baevsky au sommet de son art. Avec cet album, il continue son exploration musicale et prouve qu’il est sans doute l’une des voix les plus exaltantes du moment à l’alto.

Nominé en 2016 dans la catégorie "Best Alto Saxophonist" pour le prix du public du magazine américain Hot House Jazz, le saxophoniste et compositeur new-yorkais est entré en studio avec ce quartet inspiré pour enregistrer un sixième album en tant que leader. Le répertoire compte six compositions originales, dont l’explosif blues mineur Rollin’, Hotel Baudin aux harmonies complexes, et la valse Would You ? qui ouvre l’album.

Le son profond et chaleureux qu’il tire de son saxophone, sa créativité et la complicité avec ses trois sidemen font de l’écoute de ces dix pistes un moment jubilatoire, à la hauteur de ses concerts.

Fils unique d’un écrivain et d’une traductrice, Dmitry a grandi à Saint-Petersbourg en Russie... C’est à l’âge de 19 ans que la New School of Jazz de New York le découvre, lui offre une bourse pour quatre ans, et qu’il s’envole pour les Etats-Unis. Quelques années après, il est entouré de Cedar Walton et Jimmy Cobb pour son premier album. Il s’est depuis fait un nom sur la scène internationale grâce à un son immédiatement reconnaissable et un jeu lyrique et puissant. Dmitry Baevsky a enregistré et joué avec une longue liste de musiciens dont Benny Green, Peter Bernstein, David Hazeltine, Jeremy Pelt, Joe Cohn, Roger Kellaway, Eric Alexander...

Avec Dmitry Baevsky au saxophone alto :

Jeb Patton, le pianiste, a été l’élève de Sir Roland Hanna mais son jeu complet, servi par un toucher précis, volontiers percussif, rappelle qu’il s’est aussi nourri de Phineas Newborn, Wynton Kelly, Ahmad Jamal, Bud Powell et de musique classique. Il est aujourd’hui membre des groupes de Charles McPherson et Jimmy Heath. Passionné de musique classique. Il a donné des récitals en solo au Queensborough Community College et joué avec le New York Philomusica, le Queens College Orchestra (Ellington's concerto), et le New Black Music Repertory Ensemble de Coleridge-Taylor Perkinson.

David Wong, à la contrebasse, est né et a grandi à New York. En 2004, il termine ses études de classique à la Juilliard School. Il étudie ensuite avec Orin O’Brien (New York Philharmonic), Ron Carter, Ben Wolfe, et John Clayton. Actuellement l’un des bassistes les plus sollicités, il est membre des groupes de Roy Haynes, Benny Green, the Village Vanguard Orchestra, Jimmy Heath Quartet, et on peut l’entendre fréquemment avec Steve Kuhn, Bill Charlap, Lewis Nash, Aaron Diehl et Charles McPherson.

Joe Strasser, le batteur, sort de la New School of Jazz en 1994 et a pu être entendu depuis dans des contextes divers auprès de musiciens comme George Coleman, Kyle Eastwood, Pat Martino, Harold Mabern, Ronnie Matthews, Joshua Redman, Eric Alexander, Kurt Rosenwinkel, Brad Mehldau ou Claudia Acuña.

Où écouter Dmitry Baevsky

dimanche 19 mars à 17h au Terrain Blanc à Quimper (29)

mercredi 22 mars à 19h30 et 21h30 au Duc des Lombards à Paris (75)

Programmation musicale

Dmitry Baevsky « The Day After »

Would You ? (Dmitry Baevsky)

Jazz Family 017

Dmitry Baevsky « The Day After »

The Day After (Tom McIntosh)

Jazz Family 017

Jackie McLean « Swing Swang Swingin' »

What's New (B. Haggart, J. Burke)

Blue Note 8565822

Nick Travis « How About You ? »

Cohn Pone (Nick Travis)

Fresh Sound 912

Sarah McKenzie « Paris In The Rain »

Tea For Two (Vincent Youmans, Irving Caesar)

Impulse 00602557261127

Antiloops « Lucid Dream »

Flutadelik (Ludivine Issambourg)

Ilona 8563754

Frank Zappa « Broadway The Hard Way »

Stolen Moments (Oliver Nelson)

Zappa 103432

Ralph Towner « My Foolish Heart »

My Foolish Heart (Victor Young, Ned Washington)

ECM 2516

Masqualero « Masqualero »

Masqualero (Wayne Shorter)

Odin 9553