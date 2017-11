L'actualité du jazz : D'jazz à Nevers, en public à la Maison de la Culture avec Edward Perraud et Dave Liebman

Au sommaire aujourd'hui

En public et en direct depuis le bar du théâtre à Nevers dans le cadre de D'Jazz Nevers

10 CD à gagner de Jan Harbeck en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh.

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Voodoo + Nicolas Stephan Unklar samedi 18 novembre à 21h au café de la Maison du Peuple à Saint-Claude (39).

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Leïla Martial samedi 18 novembre à 21h au Crescent à Mâcon (71).

Jazz Culture article Jazz Culture : les Victoires du Jazz

Invités :

Edward Perraud, batteur, percussionniste, compositeur

Dave Liebman, saxophoniste, compositeur

Jean-Paul Celea, contrebassiste compositeur

Maxim François, photographe, pour l'exposition "Nevers, look Back - Retour sur la 30e édition du D'Jazz Nevers Festival" jusqu'au 18 novembre dans le hall de la Maison de la Culture

Roger Fontanel, directeur du festival

en savoir plus événement D'jazz Nevers Festival - 31e édition

Programmation musicale

Edward Perraud « Beyond the Predictable Touch »

Entrailles (Edward Perraud)

Quark 0201521

Paul Motian « Trio 2000 + One »

From Time to Time (Paul Motian)

Winter and Winter 9100322

Jean-Paul Celea « Yes, Ornette ! »

Latin Genetics (Ornette Coleman)

Out Note 16

Ornette Coleman « Broken Shadows »

Rubber Gloves (Ornette Coleman)

CBS FC38029