L'actualité du jazz : Django, la musique du film

Au sommaire aujourd'hui

Jazz Culture : anniversaire de Ella Fitzgerald née le 25 avril 1917

née le 25 avril 1917 Django à la Une

à la Une Jazz au Trésor : Jules Farmer - Complete Imperial Recordings



Jazz Agenda : semaine du 24 au 30 avril 2017

Jazz Trotter : Patrice Williamson - Comes Love

Depuis sa mort en 1953, la musique et le style unique de Django Reinhardt ont inspiré les plus grands guitaristes du monde qu’ils soient blues, jazz, pop, country ou rock : Jimi Hendrix, BB King, George Benson, Joe Pass, Carlos Santana, John McLaughlin, Les Paul, Jimmy Page, Hank Marvin, Chet Atkins, Jeff Beck, Jerry Garcia, Eric Clapton, Mark Knopfler… Tous voient en lui le premier « guitar hero » et l’un des plus influents.

Le film Django d’Etienne Comar, avec notamment Reda Kateb et Cécile de France, sort mercredi 26 avril sur les écrans. Il est consacré à 6 mois particuliers de la vie de Django Reinhardt, entre l’automne 1943 et le printemps 1944.

Il est inspiré du livre “Folles de Django” de Alexis Salatko paru chez Robert Laffont en 2013.

Pour la bande son, le Rosenberg Trio (Stochelo Rosenberg: guitare lead, Nous’che Rosenberg: guitare rythmique, Nonnie Rosenberg, contrebasse) s’est imposé comme la solution naturelle pour évoquer le style du maître. Inspiré initialement par Django Reinhardt, le Trio est référencé depuis plus de 25 ans maintenant comme la « quintessence du jazz manouche » et Stochelo Rosenberg est considéré comme l’un de ses meilleurs guitaristes, alliant une technique impeccable, une grande élégance et un vibrato très personnel, mêlant virtuosité et émotion.

Programmation musicale

Ella Fitzgerald « The 100 Greatest Hits »

Air Mail Special (Goodman, Christian, Mundy)

Wagram 3596973465726

Ella Fitzgerald « The 100 Greatest Hits »

Night In Tunisia (Gillespie, Paparelli, Hendricks)

Wagram 3596973465726

Rosenberg Trio « Django »

Les yeux noirs (Trad., Django Reinhardt)

Impulse 602557450392

Rosenberg Trio « Django »

Mer Ham Sinti (Stochelo Rosenberg)

Impulse 602557450392

Rosenberg Trio « Django »

Minor Swing (Stéphane Grappelli, Django Reinhardt)

Impulse 602557450392

, © Corbis

Rosenberg Trio « Django »

La Marseillaise (Rouget de Lisle)

Impulse 602557450392

Pierre Bertrand « Django »

Lacrimosa Song (Etienne Comar, Warren Ellis)

Impulse 602557450392

Antoine Boyer, Samuelito « Coincidence »

Double sens (Antoine Boyer, Samuelito)

Dr. Heart Music 1007

Jules Farmer « Complete 1959 Imperial Recordings »

Bewitched (R. Rodgers, L. Hart)

Blue Moon 877

Toufic Farroukh « Villes invisibles »

Villes invisibles (Toufic Farroukh)

FT and Hot8 Music 3521383440957

Maxime Fougères « Guitar Reflections, Vol 2 »

Oriental Folk Song (Wayne Shorter)

Gaya 033

Patrice Williamson « Comes Love »

Comes Love (Lew Brown, Sam H. Stept, Charlie Tobias)

River Lily 888295557825