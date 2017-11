L'actualité du jazz : Django Bates, nuages anglais et danish touch

Au sommaire aujourd'hui

Django Bates à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Lee Morgan - Four Classic Albums

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Airelle Besson Euroradio Jazz Orchestra lundi 13 novembre à 20h30 à la Maison de la Culture — Salle Philippe-Genty à Nevers (58) dans le cadre de D'Jazz Nevers. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de lundi 13 novembre à 20h30 à la Maison de la Culture — Salle Philippe-Genty à dans le cadre de D'Jazz Nevers. Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Christian Wallumrød + Illegal Crowns lundi 13 novembre à 20h30 à la Dynamo de Banlieues Bleues à Pantin (93). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Pour “The Study of Touch”, un nouvel album décidément bien nommé, le pianiste britannique Django Bates revient chez ECM avec l’une de ses plus belles incarnations, en la personne du Trio Beloved, formé du bassiste suédois Petter Eldh et du batteur danois PeterBruun.

Les trois musiciens sont des instrumentistes déjà accomplis et éprouvent avec subtilité les convention du trio piano jazz. La formation est née il y a une dizaine d’année quand Django Bates enseignait au Rhythmic Music Conservatory de Copenhague. Le corpus travaillé à l’époque était constitué de morceaux inspirés par Charlie Parker – une influence déterminante pour Bates et Eldh – et Passport, le thème de Bird qui accompagne les créations de Bates pour ce nouvel album, est une réminiscence respectueuse et joyeuse de cette rencontre.

Certaines des propres compositions de Django Bates – comme Senza Bitterness, Sadness All the Way Down ou We Are Not Lost, We Are Simply Finding Our Way – sont devenues des pièces maîtresses de ce trio, continuellement remodelées par ces improvisateurs. Le talent de compositeur et d’arrangeur de Django Bates est ici mis en pleine lumière, tout autant que son sens mélodique et sa virtuosité en roue-libre. Qualités que complètent les touches percussives du bassiste Petter Eldh et le sens du détail du batteur Peter Bruun.