L'actualité du jazz : direct de Jazzahead à Brême, avec Karin Krog, François Couturier, Marialy Pacheco, Gilad Hekselman

Au sommaire aujourd'hui

Jazzahead à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Jules Farmer - Complete Imperial Recordings

Invités :

Karin Krog, chanteuse

Marialy Pacheco, pianiste

François Couturier, pianiste, compositeur

Gilad Hekselman, guitariste, compositeur

En direct sur Arte Concert

Programmation musicale

Karin Krog, John Surman « The Many Faces of Karin Krog »

SAS Blues (K. Krog, J. Surman)

Odin 9560

Karin Krog, Dexter Gordon « The Many Faces of Karin Krog »

Shiny Stockings (Foster, Hendricks)

Odin 9560

Karin Krog, Steve Kuhn « The Many Faces of Karin Krog »

Lazy Afternoon (Moross, La Touche)

Odin 9560

François Couturier, Tarkovsky Quartet « Nuit blanche »

Nuit blanche (François Couturier)

ECM 2524

Marialy Pacheco « Duets »

La Comparsa (Ernesto Lecuona)

Neuklang 4155

Gilad Hekselman « Homes »

Parisian Thoroughfare (Bud Powell)

Jazz Village 570058