L'actualité du jazz : Diego Imbert, l'hommage à Charlie Haden

Diego Imbert à la Une

Jazz Bonus article Jazz Bonus : Qwest TV

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Sonny Clark - Four Classic Albums

Hommage à Charles Bradley article Jazz Culture : Hommage à Charles Bradley

Charlie Haden est, selon moi, un musicien atypique, mais fondamental dans la musique d’aujourd’hui. Son sens de la mélodie et son lyrisme font de Charlie une voix essentielle à une époque où tout doit aller vite. La recherche de la beauté, la profondeur, l’intériorité, c’est que m’a toujours fait ressentir la musique et le jeu de Charlie, depuis le quartet d’Ornette Coleman au début des années soixante jusqu’à son ultime duo avec Keith Jarrett.

Sa disparition a laissé un vide et un silence qui m’ont poussé à entreprendre ce projet. Enrico Pieranunzi a enregistré quatre albums avec Charlie Haden et ce projet n’aurait pas vu le jour sans son implication et son enthousiasme. Le trio que nous formons avec André Ceccarelli depuis « Ménage à trois » était idéal. Enfin, Pierre Bertrand avait réalisé les arrangements pour orchestre dans le disque d’André Ceccarelli « Ultimo » et il était celui qui pouvait donner un écrin à notre trio. Notre travail est une réussite et je pense avoir atteint mon objectif : rendre hommage à Charlie avec un disque qui, j’en suis sûr, lui aurait plu. Diego Imbert

Où écouter Diego Imbert

mercredi 29 novembre à 21h au Studio de l'Ermitage à Paris (75) pour la parution de « Tribute to Charlie Haden »

Enrico Pieranunzi (piano)

Johann Renard et Caroline Bugala (violon)

Paul Colomb et Gregoire Korniluk (violoncelle)

Stéphane Chausse (clarinette)

Nora Cismondi (hautbois)

Anne-Cécile Cuniot (flûte)

Diego Imbert (contrebasse)

André Ceccarelli (batterie)