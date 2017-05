L'actualité du jazz : Diana Krall, un retour plein jazz

Au sommaire aujourd'hui

La célèbre pianiste et chanteuse de jazz Diana Krall vient d’annoncer les premières dates de sa tournée mondiale 2017-2018 qui accompagnera la sortie de « Turn Up The Quiet ». Avec ce nouvel album, qui paraît le 5 mai chez Verve Records, Diana Krall revient au jazz et à la tradition du Great American Songbook, retrouvant pour l’occasion le producteur légendaire Tommy Lipuma, disparu avant la sortie de cet ultime opus.

Diana Krall donnera le coup d’envoi de cette tournée le 2 juin au State Theater de Minneapolis. Sa première date européenne aura lieu le 10 septembre au Musikteater de Vejle, au Danemark. Le 27 et le 28 septembre, elle jouera deux soirs de suite au Royal Albert Hall, à Londres. La liste complète des dates est disponible sur le site wwwdianakrall.com.

Avec huit albums classés à la première place du classement jazz du Billboard lors leur sortie, cinq Grammy Awards, huit Juno Awards, et un nombre impressionnant de disques d’or ou de platine, Diana Krall fait figure de véritable phénomène dans l’histoire du jazz. Son style inimitable transcende les genres musicaux et lui a permis de devenir l’une des artistes les plus marquantes de notre époque.

