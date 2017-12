L'actualité du jazz : Delfeayo Marsalis, le vent du sud

Au sommaire aujourd'hui

Une nuit vraiment spéciale et swinguante dans le Michigan a été captée pour le tout premier album live du tromboniste et compositeur Delfeayo Marsalis “Kalamazoo” qui paraît chez Troubadour Jass Records, son propre label. On l’y retrouve accompagné par le bassiste Reginald Veal, le batteur Ralph Peterson et son père, le pianiste Ellis Marsalis. “Les termes “poésie en mouvement” semblent plus qu’adéquats pour décrire le swing et l’énergie que Delfeayo Marsalis produit.” écrit Edward Blanco dans All About Jazz.

Alors que le studio d’enregistrement offre un environnement idéal pour un son parfait et un montage perfectionniste, la scène est l’endroit où tous les musiciens passent un test grandeur nature, sous le regard d’un public captivé. Avec “Kalamazoo”, le tromboniste et compositeur Delfeayo Marsalis (prononcer Del-fee-oh, à la néo-orléanaise) témoigne de son rapport généreux avec le public, le sens de l’humour en prime. “Kalamazoo” a été enregistrée au milieu d’une tournée de sept jours. Cet album est portrait typiquement représentatif de Delfeayo Marsalis sur scène, à chaque fois unique, rempli de sensations fortes et délibérément spontané.

“Les enregistrements live sont importants car ils capturent la véritable essence de qui vous êtes en tant que personne et comment vous jouez en tant que musicien, explique Delfeayo. Différents artistes créent un enregistrement définitif live à différents moments de leur carrière. Par exemple, mon frère Branford avait 31 ans lorsqu’il a enregistré “Bloomington”. Wynton en avait 42 quand il a enfin été enregistré pour “Live at The House Of Tribes”. Ce sont les équivalents de mon enregistrement. Il permet à l’auditeur d’avoir une véritable compréhension de qui je suis, de comment mes spectacles fonctionnent”.

Pour autant, toute la palette de la vision musicale de Delfeayo Marsalis ne se résume pas en un seul concert. Son enregistrement précédent était en big band pour “Make America Great Again !”… Et son côté plus moderne était représenté dans “Pontius Pilate’s Decision”. “Kalamazoo” révèle d’autres aspects de la personnalité du tromboniste : de l’élégante balade au blues gras et sale, de la passion de sa Nouvelle-Orléans natale au swing sophistiqué d’un classique d’Ellington, de la fougue enflammée au rôle éducatif, la connaissance qu’a Delfeayo Marsalis de la tradition du jazz et son engagement dans son avenir sont omniprésents.

“Dans le monde du jazz ces derniers temps, il y a beaucoup d'attention accordée à des façons plus introverties de jouer, ajoute le tromboniste. Nous avons besoin de plus de leaders comme le furent Count Basie ou Louis Armstrong. Non que nous ayons à imiter l’ancien style, mais nous devons entretenir les fondations du divertissement et du swing dans le jazz. Oui, je pense que nous nous devons de représenter toute l’histoire de la musique américaine autant que possible parce que, premièrement, nous l’avons étudiée, deuxièmement, cela permet aux jeunes musiciens de jouer plus avant-gardiste. Quelqu’un doit surveiller la forteresse !”

“Partager la scène avec des musiciens de haut niveau, permet d’exprimer librement vos idées musicales, conclue-t-il. Vous vous devez d’être au top de votre façon de jouer, en permanence. Toutes nos expériences de vie nous préparent pour nous exprimer “ici et maintenant”, avec un maximum d’intensité. C’est cela, l’ambition de “Kalamazoo”.”

