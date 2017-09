L'actualité du jazz : Dee Dee Bridgewater : je me souviens de Memphis…

Au sommaire aujourd'hui

Née à Memphis – ville américaine au nom évocateur lorsque l’on parle de musique et de combats sociaux – Dee Dee Bridgewater a reçu un bagage authentique et inestimable en héritage. Durant son enfance, elle passait le plus clair de son temps collée à la radio locale WDIA de Memphis, première radio des Etats-Unis à diffuser uniquement de la musique afro-américaine. Son père y officiait également en tant que DJ sous le nom de « Matt the Platter Cat ». “Memphis” qui paraît chez Okeh/Sony, n’est pas seulement un retour aux sources de la part de Dee Dee, il s’agit également d’une réinterprétation réjouissante, personnelle et novatrice de classiques de Blues et de R'nB. Sur cet album, enregistré aux fameux Willie Mitchell’s Royal Studios, Dee Dee se fait notamment accompagner par Kirk Whalum (Aretha Franklin, Bob James, Marcus Miller, Whitney Houston, Quincy Jones, …).

Où écouter Dee Dee Bridgewater

samedi 28 octobre à 20h30 au Zephyr à Hem (59)

mardi 7 et mercredi 8 novembre à 19h30 à la Cigale à Paris (75)

vendredi 10 novembre à 20h30 au Théâtre Simone Signoret à Conflans-Sainte-Honorine (78) dans le cadre du festival le Blues sur Seine

dans le cadre du festival le Blues sur Seine samedi 11 novembre à 20h30 au Carré à Sainte-Maxime (83)

Dee Dee Bridgewater (chant)

Dell Smith (piano)

Arthur Edmaiston (saxophone)

Marc Franklin (trompette)

Charlton Johnson (guitare)

Barry Campbell (basse)

James Sexton (batterie)

Sharisse Norman, Shontelle Norman-Beatty (chœurs)

