L'actualité du jazz : Dayna Stephens, le songbook de chevet

Dayna Stephens à la Une

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Anat Cohen et Trio Brasileiro samedi 20 mai à 20h15 au théâtre municipal de Coutances (50) dans le cadre de Jazz sous les Pommiers. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

“Gratitude”, le huitième album du saxophoniste et compositeur Dayna Stephens qui paraît chez Contagious Music, est un cadeau du jeune leader au monde… et à lui-même. Plus sérieusement, une expression de la gratitude du saxophoniste pour la chaleur et l’amour trouvés dans les relations profondes qu’il a construit avec ses amis, sa famille et ses collègues musiciens, après qu’il ait réussi à combattre une maladie reinale rare, la glomérulosclérose segmentale focale (FSG).

Pour Dayna Stephens, “_ce qui réunit toutes les compositions de ce disque est qu’elles me trainaient dans l’oreille depuis longtemps, je n’arrivais pas à m’en débarrasser. Un autre facteur de cohérence est leur aspect chantant, qui m’a rendu sentimental. Quand nous avons enregistré ces titres, j’étais plein d’espoir, de paix et d’incertitude. Espoir d’avoir encore quelques années à vivre ; en paix pour la chance de ce que j’ai réalisé jusqu’à présent avec tant de grands moments ; et pourtant, l’incertitude, car ce n’était pas encore clair que le voyage allait continuer. Aujourd’hui, en ayant reçu autant d’amour et de soutien de tellement de gens dans ma vie, je suis rempli d’une immense gratitud_e.”

Dayna Stephens (saxophone ténor et baryton , EWI, synthé basse)

Brad Mehldau (piano)

Julian Lage (guitare)

Larry Grenadier (contrebasse)

Eric Harland (batterie)

Programmation musicale

Tom McClung « Burning Bright »

La Manzana (Tom McClung)

Archie Ball RAIN 1502

Dayna Stephens « Gratitude »

Emilie (Olivier Manchon)

Contagious Music 002

Dayna Stephens « Gratitude »

Isfahan (Billy Strayhorn)

Contagious Music 002

Joe Henderson « Tetragon »

Invitation (Kaper, Webster)

Milestone OJCCD 844-2

Chad Lefkowitz-Brown « Onward »

Onward (Chad Lefkowitz-Brown)

Autoprod 888295542685

Mulatu Astatke « Mulatu of Ethiopia »

Kasalefkut-hulu (Mulatu Astatke)

Worthy 1020

Anat Cohen, Trio Brasileiro « Rosa dos ventos »

Baião da esperança (Douglas Lora)

Anzic 0057

Avishai Cohen « Cross My Palm With Silver »

340 Down (Avishai Cohen)

ECM 2548

Brad Mehldau « Live in Marciac »

It's All Right With Me (Cole Porter)

Nonesuch 7559-79813-9

Gilles Barikosky « Weeping Willow »

Léviathan (Gilles Barikosky)

Autoprod