L'actualité du jazz : David Enhco, la ligne d'horizon

Au sommaire aujourd'hui

David Enhco invité d'Alex Dutilh

Le quartet de David Enhco est épris de liberté, et tout en se revendiquant du jazz, s’éloigne de ses traditions et de ses cadres. Car il ne suffit pas pour être libre d’avoir assumé les influences du free‐jazz européen : la liberté ne se laisse enfermer dans aucun canon. Cet album aventureux nous invite à explorer une liberté qui s’invente et se renouvelle au fil du parcours.

Il y a le goût du risque : ne jamais prendre une structure pour installée, mais s’autoriser la digression, la bifurcation, la surprise. Une façon aussi de dire la musique avec une imagination d’orfèvre, loin des facilités qui ont fait leurs preuves. Il y a dans l’écriture des morceaux ‐ quand bien même elle est élaborée, parfois virtuose ‐ l’humilité des idées qui savent que le jeu ensemble les portera plus loin, ailleurs.

Il y a surtout ce jeu ensemble. Un art de musiciens chambristes dans lequel les solos émanent spontanément du collectif, sans jamais s’en désolidariser. Un jeu comme savent jouer les enfants : alchimie paradoxale où la légèreté et la gravité se confondent. À l’aune de ce paradoxe, les horizons du quartet de David Enhco ne se laissent pas tout à fait saisir, mais ils nous touchent ; et semblent une invitation faite à l’auditeur de pressentir l’horizon de sa propre liberté. (Valentin Peiry)

Où écouter David Enhco

mercredi 31 mai à 20h au Café de la Danse à Paris (75011)

David Enhco (trompette)

Roberto Negro (piano)

Florent Nisse (contrebasse)

Gautier Garrigue (batterie)

Programmation musicale

David Enhco « Horizons »

Sentinelle (David Enhco)

Nome 149092

David Enhco « Horizons »

From the Horizon (David Enhco)

Nome 149092

David Enhco « Horizons »

Felix B (Roberto Negro)

Nome 149092

Sean Jones « Live From Jazz at the Bistro »

Art's Variable (Sean Jones)

Mack Avenue 1111

Jimmie Rodgers « American Epic »

Waiting For A Train (Jimmie Rodgers)

Columbia Legacy 888750996923

Surnatural Orchestra « Ronde »

Pauvre Paris (Boris Boublil)

Nomad Music

Amaury Faye « Clearway »

Believe It Or Not (Amaury Faye)

Jazz Village 570151

Ornette Coleman « Of Human Feelings »

Sleep Talk (Ornette Coleman)

Antilles 2001

Taj Mahal, Keb Mo « TajMo »

Don't Leave Me Here (Taj Mahal, Kevin Moore, Gary Nicholson)

Concord