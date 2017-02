L'actualité du jazz : Craig Taborn, quatre fantômes à la lumière du jour

Au sommaire aujourd'hui

Hommage à Maurice Vander

Craig Taborn à la Une

à la Une 10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous " et laissez vos nom, prénom et adresse postale . 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses . Bonne chance !

Jazz au Trésor : Nick Travis et Al Cohn - How About You ?

Jazz Agenda : semaine du 20 au 2 février 2017

« Daylight Ghosts » est le troisième album en leader du claviériste Craig Taborn chez ECM. Le pianiste, natif de Minneapolis, réside aujourd’hui à New York. Cet album en quartet fait suite au solo « Avenging Angel » et au trio de « Chants ». Deux projets largement salués par la critique. Le Guardian remarquant "la musicalité de Craig Taborn et l'attention qu'il porte aux détails, toutes deux hypnotiques. Sans oublier un remarquable sens compositionnel porté par l'énergie de la performance improvisée".

Alors que Craig Taborn questionne le piano et les clavier électroniques, le quartet de « Daylight Ghosts » brille aussi par les interventions du saxophoniste et clarinettiste Chris Speed et du bassiste Chris Lightcap - tous deux issus de la scène New Yorkaise - ainsi que du batteur Dave King, originaire comme Taborn de Minneapolis et connu comme membre éminent du trio The Bad Plus. Chaque musiciens tisse l'arrière-plan de ce projet en puisant dans le rock, l'electronica, de nombreux courants de la world music tout en incarnant toutes les variations possibles de l'improvisation. Dynamique et ambiance spectrale, matière acoustique et électronique, groove et inflexion mélodique: toutes ces impulsions convergent dans « Daylight Ghosts »

En savoir plus Craig Taborn - Daylight Ghosts

En savoir plus John Zorn par Craig Taborn, Christian McBride & Tyshawn Sorey

Programmation musicale

Django Reinhardt « Nuages »

Blues For Ike (Django Reinhardt)

Gitanes 018 428-25

Maurice Vander « Récidive »

Les sanglots longs (Maurice Vander)

Sergent Major 592122

Craig Taborn « Daylight Ghosts »

The Shing One (Craig Taborn)

ECM 5713805

Craig Taborn « Daylight Ghosts »

Daylight Ghosts (Craig Taborn)

ECM 5713805

Andrew Hill « Black Fire »

Pumpkin' (Andrew Hill)

Blue Note 84151

Hans Koller « Heart and Soul »

Voyage Into The past (Hans Koller)

Fresh Sound NT 513

Richard Galliano « New Jazz Musette »

French Touch (Richard Galliano)

Ponderosa 133

Nick Travis « How About You ? »

How About You ? (R. Freed, B. Lane)

Fresh Sound 912

Xavier Thollard « Nardis »

OG (Xavier Thollard)

Jazz Family 015

Susanne Abbuehl « The Gift »

The Cloud (Sara Teasdale, Susanne Abbuehl)

ECM 2322