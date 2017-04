L'actualité du jazz : Cohelmec, les retrouvailles d'un groupe culte, en direct depuis Le Souffle Continu (Paris)

Au sommaire aujourd'hui

3 invitations pour 2 personnes à gagner pour le concert de Lisa Simone le vendredi 7 avril 2017 à 20h au Voiron Jazz Festival à Voiron (38). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Jazz Culture : BD "Morocco Jazz" de Julie Ricossé



Des retrouvailles, quasiment 50 ans plus tard ! Le Cohelmec s’était formé lors de l’éclosion du free jazz parisien en 1968. Jean Cohen (pour COH) aux saxophones, Dominique Elbaz (pour EL) au piano et les frères François et Jean-Louis Mechali (pour MEC) à la contrebasse et à la batterie. En 1969, le flûtiste Evan Chandlee les rejoint et en 1970, le guitariste Joseph Dejean (disparu en 1976) remplace le pianiste. En 1972, le trompettiste Jean-François Canape (décédé en 2012) vient compléter le groupe devenu sextet.

Le groupe est très vite extrêmement populaire, donnant moultes concerts gratuits dans les squares et jardins publics. Populaire aussi parce qu’il propose à côté d’une recherche de timbre très originale, une mise en forme, souvent sous forme de suites, là où la plupart des musiciens free de l’époque optaient majoritairement pour un rejet de toute structure. Dans la foulée, des groupes parisiens comme Perception et Dharma Quintet, ou le Free Jazz Workshop de Lyon écloront à leur tour. La touche du Cohelmec : un parfum de musique de chambre dévergondée. Le groupe se dissoudra en 1978.

Les trois albums qu’ils enregistrèrent « Hippotigris Zebra Zebra » en 1969, « Next » en 1971 et « 5 Octobre 1974 » n’ont jamais été réédités. Après des mois de recherches obstinées, le disquaire Le Souffle Continu a retrouvé la trace des membres du groupe et leur a proposé de rééditer les 3 vinyles, en les proposant également un coffret regroupant les 3 LP. Certains avaient quitté Paris depuis des années, l’un d’eux avait quitté la musique pour la chirurgie et ils s’étaient littéralement perdus de vue ! Pour l’occasion, jeudi 6 avril, les musiciens célébreront leurs retrouvailles en jouant dans la boutique parisienne. Émotion à partager : Open Jazz est sur place au Souffle Continu (20-22 rue Gerbier - Paris 11ème) en direct et en public !

