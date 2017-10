L'actualité du jazz : Claudia Solal & Benjamin Moussay, la ligne claire

Au sommaire aujourd'hui

Claudia Solal et Benjamin Moussay à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Cal Tjader - Milestones Of A Legend

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Jacky Terrasson et Stéphane Belmondo jeudi 19 octobre à 20h30 au Carré Belle-feuille à Boulogne-Billancourt (92) . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

à gagner pour le concert de jeudi 19 octobre à 20h30 au Carré Belle-feuille à . Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de René Urtreger mardi 17 octobre à 20h30 à la Salle Saint-Exupéry de Caissargues (30). Cliquez sur "contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de mardi 17 octobre à 20h30 à la Salle Saint-Exupéry de Cliquez sur " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Bruno Angelini et Stéphan Oliva mardi 17 octobre à 20h à la Cité Internationale des Arts de Paris (75). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Depuis leur toute première collaboration, en quartet, il s’est écoulé vingt ans. Voilà aujourd’hui 14 ans que Claudia Solal et Benjamin Moussay se produisent en duo, en France et à l’étranger. Après leur premier album “Porridge Days”, paru en 2005 au Chant du Monde (Coup de coeur de l’Académie Charles Cros) puis “Room Service”, écrit avec le quartet Spoonbox, sorti en 2010 chez Abalone Productions (ffff Télérama), leur nouveau projet, “Butter in my brain” qui paraît chez Abalone / l’Autre Distribution, a été composé entièrement à deux (les textes sont de Claudia) à partir de matériaux improvisés. Des chansons singulières, hors format, entre rêve et réalité, qui explorent leur imaginaire fantasque et vigoureux.

Si Claudia Solal et Benjamin Moussay gardent un profond attachement au jazz, leur véritable terrain d’expression se situe sans doute ailleurs, à la croisée de plusieurs chemins : pop, musique électronique, improvisation, musique contemporaine, minimalisme, poésie sonore... Il ne s’agit pour autant pas de fusion entre les styles, mais avant tout d’un désir aventureux de se raconter, à travers un son spécifique, en livrant ce recueil de chansons bruissantes, vives, écervelées, parfois lancinantes ou hallucinatoires, sombres ou lumineuses, urbaines, pluvieuses, cinématographiques, inspirées d’histoires vraies ou rêvées, évoquant le désir, la peur, l’espoir... Des chansons multipolaires, des chansons d’art et d’essai ! Personnages en perte de vitesse et de repères, en proie aux plus grandes joies comme aux plus ravageuses dépressions, à la limite du dédoublement de personnalité, mais toujours profondément amoureux de la vie, de la nature, des êtres... une musique sans frontières, libre..

Où écouter Claudia Solal