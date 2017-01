L'actualité du jazz : Claude Tchamitchian, acoustique et lumineux

Au sommaire aujourd'hui

Claude Tchamitchian à la Une

à la Une Jazz au Trésor : Mal Waldron, Steve Lacy - Sempre Amore



Jazz Agenda : semaine du 09 au 15 janvier 2017

Jazz Trotter : Guy King - Truth

Comme on met des mots sur les choses pour mieux les comprendre, voire les exorciser « Need Eden » est conçu comme un « livre » musical, un essai poétique de mise en notes d’émotions, de sensations et de sentiments divers pour, peut-être, mieux saisir et proposer à l’imaginaire collectif une vision personnelle de certaines « choses de la vie » qui nous concernent tous. L’amour, la vie, la mort, thèmes éternels et pourtant si intimes - tant nous sommes tous à la recherche d’un paradis… « Need Eden » est une oeuvre poétique et musicale de 3 suites orchestrales de 3 mouvements chacune sur un livret original de Christine Roillet. Claude Tchamitchian

« Need Eden », qui même s’il n’a pas été conçu en ce sens fait indiscutablement diptyque avec « Traces », l’album paru il y a quelques mois seulement dans lequel le contrebassiste abordait pour la première fois de front l’influence sur sa musique de l’histoire refoulée de ses ancêtres arméniens, participe de ce même mouvement de « mise à nu » personnelle en forme de « mise au point » esthétique.

Proposant une musique qui tout à la fois synthétise l’expérience accumulée au sein des différentes déclinaisons de l’ensemble orchestral Lousadzak et ouvre un nouveau chapitre en s’aventurant résolument sur des territoires idiomatiques et imaginaires qui jusqu’alors n’entraient dans le champ de son travail que de façon oblique et subliminale, Claude Tchamitchian ose ici sans faux-semblant s’accueillir et s’accepter tel qu’en lui-même, façonné par son histoire, travaillé par ses désirs, ses passions, ses projections identitaires — et en ce sens plus que jamais à la « croisée des chemins ».

(Extrait des notes de pochette, par Stéphane Ollivier)

Fabrice Martinez (trompette)

Catherine Delaunay, Roland Pinsard (clarinettes)

Régis Huby, Guillaume Roy (violon)

Stéphan Oliva (piano)

Rémi Charmasson (guitare)

Claude Tchamitchian (contrebasse et composition )

Edward Perraud (batterie, percussions)

Géraldine Keller (voix)

Où écouter Claude Tchamitchian

mercredi 11 janvier à 21h au Studio de l'Ermitage à Paris (75)

Programmation musicale

Claude Tchamitchian,Acoustic Lousadzak « Need Eden »

Éveil : Montagnes intimes (Christine Roillet, Claude Tchamitchian)

Émouvance 1038

Charles Mingus « The Complete Town Hall Concert »

Freedom, Part One (Charles Mingus)

Blue Note 8283532

Michael Formanek, Ensemble Kolossus « The Distance »

The Distance (Michael Formanek)

ECM 2484

Mal Waldron, Steve Lacy « Sempre Amore »

Johnny Come Lately (Billy Strayhorn)

Soul Note 1170

Dominique Fillon « Born in 68 »

Where's AJ (Dominique Fillon)

Cristal 225

Avichai Ornoy « Sneakin' In »

Abuyoyo (Avichai Ornoy)

Jazz Family 011

The Watershed « Inhale / Exhale »

Vermilion Sky (The Watershed)

Shed Music 001

Guy King « Truth »

Truth (Guy King, David Ritz)

Delmark 843