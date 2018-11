L'actualité du jazz : Chucho Valdés, le bata fait un tabac

Au sommaire aujourd'hui

Chucho Valdés invité de Alex Dutilh

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Johnny Smith - Moonlight in Vermont

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Chromb samedi 10 novembre à 21h au Café de la Maison du Peuple à Saint-Claude (39).

à gagner pour le concert de samedi 10 novembre à 21h au Café de la Maison du Peuple à 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Michael Wollny dimanche 11 novembre à 17h à Auditorium de la Cité de la Musique et de la Danse à Strasbourg (67) dans le cadre de Jazzdor

batâ : les tambours sacrés en forme de sablier de la religion de Yoruba à Cuba

“Jazz Batá 2”, le premier album du compositeur, pianiste et chef d’orchestre Chucho Valdés chez Mack Avenue, marque un nouveau pic de créativité chez l’artiste, même s’il revisite le concept du petit groupe de son album cubain de 1972 “Jazz Batá “. À l’époque de sa sortie, cet album a été considéré comme expérimental. Mais le projet du trio serait actuellement considéré comme contemporain.: sans batterie et avec deux virtuoses qui sont ensuite devenus les membres fondateurs de Irakere : Carlos del Puerto (basse) et Oscar Valdés.

Enregistré en deux jours et demi au studio John Lee à New Jersey, “Jazz Bata 2” est à la fois rythmique et lyrique. La complexité à six mains du répertoire du bata - la musique classique profonde de l’Afrique de l’Ouest - imprègne les solos de piano de Chucho Valdés tout au long de l’album. “_J’applique à mes solos les différents rythmes des bata_s” explique -t-il. “Le piano est bien sûr un instrument harmonique, mais il est aussi percussif, et vous pouvez jouer des percussions avec”.

Chucho Valdés a laissé de côté le petit format du groupe dirigé par les batas après la popularité explosive d’Irakere en 1973. Mais il a toujours voulu y revenir. Aujourd’hui, avec “Jazz Bata 2”, il y revient enfin, “avec plus de ressources dans tous les sens du terme et un panorama plus large” dit-il.

C’est un groupe exceptionnellement soudé. Les trois musiciens - Yaroldy Abreu Robles, Dreiser Durruthy Bombalé, et Yelsy Heredia - sont tous originaires de la région de Guantánamo et sont profondément ancrés dans la culture musicale cubaine après avoir été formés au conservatoire. Yelsy et Dreiser ont grandi ensemble, ont été à l’école ensemble, ont été diplomés ensemble et ont joué de la musique côte-à-côte toute leur vie. Yaroldy, qui joue un large éventail de percussions, - congas, bata, bongo, percussions d’orchestre - travaillle avec Chucho Valdés depuis 20 ans. “Il sait toujours exactement ce que je veux faire” dit de lui Chucho.

“Jazz Batá 2” marque aussi le centenaire du père et professeur de Chucho Valdés, le grand Ramón “Bebo” Valdés (1918-2013). Ces deux géants de la musique cubaine partagent un anniversaire - ils sont tous deux nés un 9 octobre - et les 100 ans de Bebo correspondent aux 77 ans de Chucho. À eux deux, ils exercent une influence musicale considérable depuis les années 1940. La création par Bebo en 1952 du batanga - un échec commercial mais un succès artistique - qui combine le tambour bata avec un groupe de jazz dernier cri - est directement inspiré des maîtres bata de Irakere. 46 ans après “Jazz Bata” , sa suite voit donc enfin le jour. Un laps de temps qui met en perspective la longue et magnifique carrière que Chucho Valdés a cultivée au cours de ses 77 années de vie, sans le moindre signe de ralentissement ou de conformisme : juste le souci de repousser les limites de ses inventions musicales.

Chucho Valdés (piano)

Yelsy Heredia (contrebasse)

Dreiser Durruthy Bombalé (batás, voix)

Yaroldy Abreu Robles (percussions)

Guest Artist :

Regina Carter (violon)

Programmation musicale

Chucho Valdés « Jazz Batá 2 »

100 Años de Bebo (Chucho Valdés)

Mack Avenue 1146

Chucho Valdés « Jazz Batá 2 »

Son XXI (Chucho Valdés)

Mack Avenue 1146

Mario Bauza « The Legendary Mambo King »

Mambo (Mario Bauza)

Messidor 15819-2

Omar Sosa, Yilian Canizares « Aguas »

Duo de aguas (Omar Sosa, Yilian Canizares)

Ota MDC 015

Johnny Smith « Moonlight in Vermont »

Moonlight in Vermont (Blackbirn, Suessdorf)

EMI 7977472

Chromb « 1000 »

Favrice (Antoine Mermet)

Dur et Doux

Michael Wollny « Wartburg »

Perpetuum Mobile (Eric Schaefer)

ACT 9862-2

Rebekka Bakken « Things You Leave Behind »

Closer (Rebekka Bakken)

Okeh 190758763729

Lisa Ekdahl « More of the Good »

Let's Go To Sleep (Lisa Ekdahl)

Okeh