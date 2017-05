L'actualité du jazz : Christian Scott, New Orleans, quartier des rebelles

Au sommaire aujourd'hui

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Omer Avital jeudi 11 mai à 20h30 au 106 à Rouen (76) . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

“Ruler Rebel”, le nouvel album du trompettiste Christian Scott aTunde Adjuah qui paraît sur son label Stretch Music, dépeint clairement sa nouvelle vision et son nouveau son, révélant Adjuah aux auditeurs comme ils ne l’ont jamais entendu, par une méthode de production complètement nouvelle mixant des styles d‘Afrique de l’Ouest avec l’apport afro-américain de la Nouvelle-Orléans.

Christian Scott aTunde Adjuah est né le 31 mars 1983 à la Nouvelle-Orléans. Il est le neveu du saxophoniste Donald Harrison Jr. qui le fit débuter. Depuis 2002, il a fait paraître sept enregistrements particulièrement salués par la critique pour leur aspect novateur. Selon NPR “il inaugure une nouvelle ère du jazz”.

Le trompettiste a développé une technique particulière de son, détachée de la vocalisation habituelle, en intégrant le souffle de sa respiration à la vibration de l’embouchure. D’où le nom de “whisper technique”... Et en ce qui concerne son choix esthétique global, Christian Scott est considéré comme l’un des initiateurs de la stretch music, une musique qui cherche à étirer au maximum les conventions rythmiques, harmoniques et mélodiques du jazz pour lui permettre d’intégrer d’autres esthétiques, et cultures musicales.

