L'actualité du jazz : Christian McBride, un grand patron en grand format

Christian McBride à la Une

Le titre du nouvel album en big band du bassiste Christian McBride est à prendre au pied de la lettre : “Bringin 'It” (que l’on pourrait traduire par “le voici !”, plutôt que “en l’apportant”). Une sortie très attendue, qui suit les débuts du Christian McBride Big Band récompensés par un Grammy Award en 2011, avec “The Good Feeling”. Le garçon vit une période faste ces temps-ci : il est le nouveau directeur artistique du Newport Jazz Festival, présente des concerts sur SiriusXM ("The Lowdown : Conversations with Christian"), produit une émission sur la radio publique NPR ("Jazz Night in America"), contribue à des sites en ligne, donne des conférences et se produit occasionnellement comme DJ sous le nom de DJ Brother Mister !

S'il est vrai que le jazz est comme une éponge pour les musiciens, ils absorbent tout ce qui se présente avant de le restituer à leur manière, Christian McBride a essoré le vocable Bringin 'It depuis longtemps. Avec son incroyable quintette, Inside Straight, avec son quartet d'avant-garde, New Jawn, récemment entendu à Jazz à la Villette, avec le trio Tip City présenté à Montréal, avec son groupe de fusion, A Christian McBride Situation, et évidemment avec le Christian McBride Trio, le bassiste a toujours dessiné le jazz à 360 ​​degrés.

Alors que la musique jouée par le Christian McBride Big Band est à la pointe de la grande musique d'ensemble d’aujourd’hui, la configuration de l'orchestre, comme le son, respecte le passé. Danny Ray, le légendaire animateur de scène de James Brown, voyage avec le groupe pour présenter le leader avec une introduction old school avant que jaillisse la modernité de la musique. "J'adore avoir la dimension du spectacle ainsi, avec Danny Ray" fait remarquer le leader.

Alors qu’il avait à peine 18 ans, Christian McBride a joué au sein du quintette de Freddie Hubbard pendant près de trois ans. Une des compositions qu'il adorait jouer avec le trompettiste était Thermo. Il y a quelques années, il a amené cet arrangement à un concert avec Wynton Marsalis et le Jazz au Lincoln Center Orchestra. Lorsque les quatre trompettes ont dû travailler dur pour assurer les riffs, McBride ressentait une certaine fierté. "Je pensais juste que Freddie était quelque part dans le ciel en train de rire", raconte-t-il. L’originalité des arrangements de Maria Schneider est une autre grande influence de McBride. Il se souvient des nombreux moments où il l'a questionnée pendant des heures, en particulier lors d'un récent voyage en Europe.

Un autre aspect qui a aidé le bassiste à affirmer sa singularité à la tête d’un big band est le fait que, à l'exception du batteur Quincy Phillips, c'est exactement le même groupe qui a enregistré il y a six ans. "Ces gars connaissent mon son. Ils connaissent mon style. Ils savent quel est mon ADN de compositeur et d'arrangeur. J'ai pu retrouver exactement la même cohésion, ce que Duke Ellington faisait en gardant longtemps les mêmes musiciens. Comme lui, je peux écrire pour mes gars parce que je connais leur son et leur style.”

"En ce qui concerne mes compositions, elles ont toutes été déjà enregistrés avec mes petites formations : Gettin 'To It,Youthful Bliss, Used'ta Could… En tant qu’arrangeur, je me sens encore au premier stade de mon développement. Je crois me la meilleure façon de progresser est de prendre une compo que j'ai déjà écrite et d'essayer d’en faire une pièce digne d’un grand ensemble."

En redonnant vie à son big band alors qu'il ressuscite simultanément son groupe Inside Straight et présente son nouveau trio, Tip City, Christian McBride est heureux d'embrasser l'âge d'or des big bands : "Avec cet orchestre, j'essaie de combiner toutes mes expériences de musicien, puis de les restituer avec les exigences du show business, explique le lauréat de cinq Grammy® Awards. Je pense vraiment que dans ce sens, je suis en train de suivre la grande tradition des big bands qui m’ont précédé".

