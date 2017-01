L'actualité du jazz : Chris Thile & Brad Mehldau, mandoline et crinolines

Au sommaire aujourd'hui

Chris Thile et Brad Mehldau à la Une

Chris Thile et Brad Mehldau à la Une

Jazz Agenda :

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Francesco Bearzatti vendredi 27 janvier à 20h30 au théâtre de Hyères (83) dans le cadre de Jazz au Théâtre.

Jazz Trotter : Mississippi Heat - Cab Driving Man

Ce nouvel album “Chris Thile and Brad Mehldau” est disponible en 2CD et LP, on y retrouve un mélange de titres originaux et de reprises, avec notamment des chansons d’Elliott Smith, de Bob Dylan, Dave Rawlings & Gillian Welch et aussi de Joni Mitchell.

Chris Thile, membre fondateur des groupes Punch Brothers et Nickel Creek, récompensé aux Grammy awards, et le pianiste compositeur de jazz Brad Mehldau se réunissent donc ensemble pour un album en duo. Admirateurs de longues dates, l’un comme l’autre de leur travail respectif, ils ont tourné dans le monde entier avec ce projet depuis 2011.

Chris au chant et à la mandoline, Brad au piano, les deux compères se baladent d’un style à l’autre, du bluegrass à la country, de la pop aux standards qu’ils entremêlent de chansons originales. Interaction, improvisations, jeux harmoniques : le jazz affleure constamment. Et malicieusement.

Chris Thile en concert solo

mercredi 15 mars à 20h à l'Alhambra à Paris (75)

jeudi 16 mars à 20h30 aux Subsistances à Lyon (69)

En savoir plus Les Grands Portraits d'Open Jazz : Brad Mehldau

Programmation musicale

Chris Thile, Brad Mehldau « Chris Thile and Brad Mehldau »

Tallahassee Junction (Brad Mehldau)

Nonesuch 558771

Chris Thile, Brad Mehldau « Chris Thile and Brad Mehldau »

The Watcher (Brad Mehldau)

Nonesuch 558771

Andy Statman « Avodas ha-Levi, archival recordings »

Forshpiel (Andy Statman)

Tzadik 8101

Stefano Bollani, Hamilton de Holanda « O que sera »

Caprichos de Espanha (Hamilton de Holanda

ECM 2332

Jay Jay Johnson « First Place »

Harvey House (J.J. Johnson)

Columbia 1030

Francesco Bearzatti « This Machine Kills Fascists »

This Land Is Your Land (Woody Guthrie)

CamJazz 7893-2

Eric Bibb, J.J. Milteau « Lead Belly's Gold »

Bourgeois Blues (H. Ledbetter, A. Lomax, J. Lomax)

Dixiefrog 8780

Jochen Rueckert « Charm Offensive »

Charm Offensive (Jochen Rueckert)

Pirouet 3095

Norma Winstone « Stories Yet To Tell »

Among The Clouds (Maria Schneider, Norma Winstone)

ECM 2158

Vincent Peirani « Living Being »

Air Song #2 (Vincent Peirani)

ACT 9584-2

Mississippi Heat « Cab Driving Man »

Cab Driving Man (Pierre Lacocque, Chris Cameron)

Delmark 848