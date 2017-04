L'actualité du jazz : Chris Potter au pays des rêves

Au sommaire aujourd'hui

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Jim Rotondi vendredi 21 avril à 21h au théâtre Sortie Ouest à Béziers (34) . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

Jazz Trotter : Oliver Lake invité de l'Eclectik Percussions Orchestra (EPO)

Pour son troisième album « The Dreamer Is The Dream » chez ECM en leader, le saxophoniste Chris Potter présente un tout nouveau quartet entièrement acoustique qui associe avec beaucoup de naturel des qualités d’invention mélodique et d’intensité rythmique. Le groupe se compose de personnalités musicales très fortes et bien connues de ceux qui ont suivi l’engagement du label ECM auprès du jazz new-yorkais ces dix dernières années. On y trouve le pianiste David Virelles, le contrebassiste Joe Martin et le batteur Marcus Gilmore, tous apportant leur soutien créatif au leader, plus que jamais versatile dans le choix de ses instruments.

« The Dreamer Is The Dream » nous permet en effet de l’entendre au saxophone ténor – l’instrument qui a fait de lui l’un des musiciens les plus admirés et respectés de sa génération – dans le morceau d’ouverture virevoltant Heart in Hand ou encore dans ce sommet de l’album qu’est Yasodhara, mais aussi au saxophone soprano (Memory and Desire) et à la clarinette basse (sur le thème-titre). Chris Potter est un artiste qui “utilise ses facultés techniques hors du commun au service de la musique plutôt que du spectacle,” a écrit The New Yorker, et ses talents de compositeurs aussi bien en matière de textures sonores que d’atmosphères ne cessent de se développer au fil des albums. En plus de ses précédents disques en leader pour ECM, « Imaginary Cities » et « The Sirens », Chris Potter a participé à plusieurs disques du label comme par exemple le grand classique de Paul Motian « Lost in a Dream » et « What Goes Around » de Dave Holland qui a remporté un Grammy Award.

Où écouter Chris Potter

jeudi 04 mai à 20h en quartet à l'Abbaye de l'Epau au Mans (72) dans le cadre de l'Europa [dƷaz] Festival

Chris Potter (saxophone) David Virelles (piano) Joe Martin (contrebasse) Marcus Gilmore (batterie)

dimanche 02 juillet à 21h en trio à la salle Jéliote d'Oloron-Sainte-Marie (64) dans le cadre de des Rives et des Notes/Jazz à Oloron

Chris Potter (saxophone) Mark Mondésir (batterie) James Francies (keyboards)

Programmation musicale

Chris Potter « The Dreamer Is The Dream »

Ilimba (Chris Potter)

ECM 2519

Charlie Haden « American Dreams »

Prism (Keith Jarrett)

Verve 064096-2

Kneebody "« Anti-Hero »

Yes You (Ben Wendel)

Motéma 222

Jim Rotondi « New Vistas »

John Force (Jim Rotondi)

Criss Cross 1251

Siks Haedo « Ready To Travel »

Welcome to Sotolongo (Diego Lipnizky)

Sergent Major 158

Yaron Herman « Y »

First Dance (Yaron Herman, Ziv Ravitz)

Blue Note 5739811

Hank De Mano « Flyin' Fluegelhorn / Quartet in Concert »

Lullaby of the Leaves (B. Petkere, J. Young)

Fresh Sound 910

Eclectik Percussions Orchestra, Oliver Lake « Traces de vie / Traces of Life »

Streamin' (Oliver Lake)

Passin' Thru 41235