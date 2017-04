L'actualité du jazz : Chick Corea, 75 ans

Au sommaire aujourd'hui

Chick Corea à la Une

à la Une Jazz au Trésor : Hank De Mano - Quartet in Concert



Jazz Agenda :

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Houston Person samedi 22 avril à 21h à l'Astrada à Marciac (32) . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de samedi 22 avril à 21h à l'Astrada à . Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . Jazz Culture : Si tu vois ma mère de Marc Villard

Jazz Trotter : Jeremy Pelt - Make Noise

Chick Corea a été une force majeure en musique depuis les années 60 et a atteint le statut de légende comme musicien et compositeur. Il a été l’architecte de plusieurs groupes marquants incluant Return to Forever, ou The Elektric Band. Pianiste majeur de ces cinquante dernières années, Chick Corea est aussi un des quelques rares artistes qui ont installé une voix musicale à travers le piano électrique, et un des innovateurs les plus influents en fusion. Comme compositeur, Chick Corea est également accompli, contribuant à plusieurs standards de jazz incluant Spain, La Fiesta et Windows.

“The Musician” paraît chez Concord/Universal.

En plus d’un DVD sur lequel un documentaire retrace l’ensemble de sa carrière, les trois CD de ce coffret présentent la musique enregistrée live au Blue Note de New York en 2011, quand Chick Corea y célébrait ses 70 ans en compagnie de musiciens différents chaque jour,. Du coup, on a sous les yeux et les oreilles une véritable rétrospective de son incroyable carrière. Mais vue d’aujourd’hui avec les retrouvailles des groupes iconiques de Corea et les compositions qui ont marqué ce demi-siècle.

On y retrouve le groupe Return to Forever en version acoustique (Stanley Clarke à la basse, Lenny White à la batterie et Frank Gambale à la guitare) ; un trio avec Gary Peacock et Brian Blade ; le duo avec Bobby McFerrin ; le Five Peace Band, co-dirigé avec John McLaughlin (guitare), avec Kenny Garrett (sax), John Patitucci (contrebasse) and Brian Blade (batterie) ; des dialogues avec Gary Burton (vibraphone) et un quatuor à cordes ou avec Herbie Hancock (piano) ; un hommage à Miles Davis avec Wallace Roney (trompette), Gary Bartz (sax), Eddie Gomez (contrebasse) and Jack DeJohnette (batterie) ; la célébration de son anniversaire avec Wynton Marsalis (trompette) et Marcus Roberts (piano) ; et bien sûr l’Elektric Band avec Dave Weckl (batterie), Eric Marienthal (sax), John Patitucci et Frank Gambale… Autant d’exercices de haute voltige.

Programmation musicale

Chick Corea, Return To Forever « The Musician »

Light As A Feather (Chick Corea)

Concord 00888072023864

Chick Corea, Herbie Hancock « The Musician »

Hot House (Tadd Dameron)

Concord 00888072023864

Hank De Mano « Flyin' Fluegelhorn / Quartet in Concert »

Four (Miles Davis)

Fresh Sound 910

Houston Person « Sentimental Journey »

I Love You, Yes I Do (Henry Glover / Sally Nix)

HighNote 7101

José James « Love In A Time Of Madness »

Ladies Man (J. James, A. Holmes)

Blue Note 00602557259605

Tabasco « The Last Blues »

Crescent Waltz (Loïc Réchard)

Petit Label 49

Bill Evans « At The Montreux Jazz Festival »

Someday My Prince Will Come (Frank Churchill, Lorry Morey)

Verve 827844-2

Jeremy Pelt « Make Noise »

Château d'eau (Jeremy Pelt)

HighNote 7299