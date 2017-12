L’actualité du jazz : Charlie Haden, l'art de la nuit, 1991-2000

Au sommaire aujourd'hui

Charlie Haden à la Une

Le coffret “5 Original Albums” reprend une série d’enregistrements du bassiste-leader-compositeur produits par Universal France entre 1991 et 2000.

“Haunted Heart”

Charlie Haden aime le cinéma autant que la musique, combinant ses deux amours sur l’album “Haunted Heart” avec son Quartet West. Le contrebassiste a transféré les voix des versions d’origine sur certains morceaux, celles de Jeri Southern, Billie Holiday et Jo Stafford notamment, conférant un cadre délicieusement nostalgique au travail du groupe.

Ernie Watts (saxophone ténor)

Alan Broadbent (piano)

Charlie Haden (contrebasse)

Larence Marable (batterie)

Enregistré à Sète, les 27 et 28 octobre 1991

“Steal Away”

C'est un disque hors-normes. Le bassisteCharlie Haden et le pianiste Hank Jones interprètent en duo une série de spirituals, d'hymnes et de chansons traditionnelles. La lyrisme s’y déploie dans le respect de la tradition. Ces interprétations, au plus près des mélodies, laissent percer un swing délicat, celui de deux maîtres à la maturité épanouie.

Hank Jones (piano)

Charlie Haden (contrebasse)

Enregistré à Montréal les 29 et 30 juin 1994

“Night and the City”

Le troisième album de duos deCharlie Haden pour Verve dans les années 1990 nous montre que le bassiste est de plus en plus nostalgique. Cette fois, avec le pianiste Kenny Barron, il s’agit d’un live au club de jazz Iridium, au coin de Times Square à New York. Selon Charlie Haden et son épouse Ruth Cameron, il s’agissait de privilégier les ballades romantiques et d’éviter les numéros de virtuosité bebop ou d'avant-garde dont les deux musiciens s’avouaient un peu lassés. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un ensemble de performances intensément musicales, parfois hypnotiques, avec un Kenny Barron affichant un haut niveau de sensibilité et un Charlie Haden appliquant son ton épais avec parcimonie. L'une des performances les plus éloquentes sur le disque est le jeu du pianiste sur sa propre composition, Twilight Song.

Kenny Barron (piano)

Charlie Haden (contrebasse)

Enregistré en club à l’Iridium de New York, du 20 au 22 septembre 1996

“The Art of the Song”

De plus en plus tourné vers le souvenir des paradis perdus, leQuartet West de Charlie Haden nous plonge encore plus dans l'univers des vieux films et du monde d'après-guerre dans cet album de ballades, avec l'aide des vocalistes Shirley Horn et Bill Henderson. Cet album est le moyen de mettre en lumière les arrangements d’Alan Broadbent, pour orchestre de chambre à cordes. À côté de sublimes standards très vintage, on y trouve même deux pièces classiques, le Moment Musical N°3 en Si mineur, Opus 16 de Rachmaninoff et le Prélude en La mineur de Ravel.

Ernie Watts (saxophnone ténor)

Alan Broadbent (piano)

Charlie Haden (contrebasse)

Larence Marable (batterie)

Shirley Horn, Bill Henderson (voix)

Enregistré à Hollywood, du 19 au 22 février 1999

“Nocturne”

Charlie Haden s'associe une fois de plus avec le jeune pianiste cubain Gonzalo Rubalcaba pour cet album méditatif et suavement apaisant. L 'intention de Charlie Haden est d'explorer le boléro, un rythme de danse latine qu'Ignacio Berroa accentue avec un roulement doux et subtile de caisse claire, joué avec des balais. Ce rythme est parfait pour une danse lente, et l'album entier délivre un romantisme intemporel, avec des mélodies douces-amères et des cadences mélodieuses.

Joe Lovano ou David Sanchez (saxophone ténor)

Federico Britos Ruiz (violon)

Pat Metheny (guitare)

Gonzalo Rubalcaba (piano)

Charlie Haden (contrebasse)

Ignacio Berroa (batterie)

Enregistré à Miami, Floride, du 27 au 31 août 2000

