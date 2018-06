L'actualité du jazz : Charles Lloyd 8/10, batteurs et pianistes, l'exigence

Au sommaire aujourd'hui

Charles Lloyd 8/10, batteurs et pianistes, l'exigence

Le saxophoniste vient de fêter ses 80 ans, le 15 mars dernier et n’a pas fini de nous surprendre. Charles Lloyd sortira le 29 juin chez Blue Note, pour la première fois de sa carrière un album avec une vocaliste, Lucinda Williams, en compagnie de son groupe The Marvels, où l’on retrouve notamment Bill Frisell: « Vanished Gardens ».

Les jardins disparus… Occasion immanquable de revenir avec lui sur une carrière où il côtoie les sommets depuis 1960. Pour ce portrait en 10 épisodes, Charles Lloyd nous a accordé une longue interview. Il revient sur son enfance à Memphis, la ville du blues, son départ à 17 ans pour la West Coast et les expérimentations de Chico Hamilton, son installation à New York où il côtoie Bob Dylan et joue avec Cannonball Adderley… Puis, au beau milieu des années 60, il constitue l’un des plus éblouissants quartets de l’histoire du jazz… Immense de lyrisme et d’énergie, avec Keith Jarrett (20 ans), Cecil McBee et Jack DeJohnette. Entre 1966 et 68, ce groupe fut un véritable phénomène populaire, en prise totale avec son époque, vendant plus d’albums que John Coltrane ou Miles Davis ! Le grand frisson.

Durant les années 70, s’il disparait pour le public européen, Charles Lloyd va méditer au bord du Pacifique, collaborer avec les Beach Boys et trainer dans des jams avec des inconnus à Big Sur. C’est là que Michel Petrucciani ira le trouver, traversant l’Atlantique pour le supplier de reprendre la route avec lui. Désir exaucé en 1981. On ne résiste pas à l’ange de l’Annonciation… En 1989, Charles Lloyd va entamer une longue collaboration avec le label ECM, invitant à ses côtés le gotha des pianistes (Bobo Stenson, Brad Mehldau, Geri Allen, Jason Moran), des bassistes (Palle Danielsson, Marc Johnson, Larry Grenadier, Reuben Rogers) et des batteurs (Jon Christensen, Billy Higgins, Billy Hart, Eric Harland). Après les apparitions de Norah Jones et Willie Nelson sur son avant-dernier album pour Blue Note, il insiste aujourd’hui sur la présence de la voix en faisant appel à Lucinda Williams à côté de Bill Frisell. Et ne le cache pas : depuis toujours, derrière son saxophone ou sa flûte, c’est un chanteur qui s’exprime en Charles Lloyd.

lundi 4 juin 2018 : Charles Lloyd 1/10, le kid de Memphis, le Chico de L.A. (1960-63) émission Open jazz L'actualité du jazz : Charles Lloyd 1/10, le kid de Memphis, le Chico de L.A.

mardi 05 juin : Charles Lloyd 2/10, de L.A. à l'envol pour NYC émission Open jazz L'actualité du jazz : Charles Lloyd 2/10, de L.A. à l'envol pour NYC

Mercredi 6 Juin : Charles Lloyd 3/10, Les Transes Du Quartet Atlantic (1966) émission Open jazz L'actualité du jazz : Charles Lloyd 3/10, les transes du quartet Atlantic

Jeudi 7 Juin : Charles Lloyd 4/10, Le Quartet Voyageur (1967) émission Open jazz L'actualité du jazz : Charles Lloyd 4/10, le quartet voyageur

Vendredi 8 Juin : Charles Lloyd 5/10, Le Beach Boy (Années70) émission Open jazz L'actualité du jazz : Charles Lloyd 5/10, le beach boy

Lundi 11 Juin : Charles Lloyd 6/10, La Visitation Par Michel Petrucciani (1982-85) émission Open jazz L'actualité du jazz : Charles Lloyd 6/10, la visitation par Michel Petrucciani

mardi 12 juin : Charles Lloyd 7/10, l’entrée dans la maison ECM (1989-1994) émission Open jazz L'actualité du jazz : Charles Lloyd 7/10, l'entrée dans la maison ECM

Jeudi 14 Juin : Charles Lloyd 9/10, Le Chanteur Made In Sax (1996-2009) émission Open jazz L'actualité du jazz : Charles Lloyd 9/10, le chanteur, made in sax

Vendredi 15 Juin : Charles Lloyd 10/10, Monts Et Marvels (2015-2018) émission Open jazz L'actualité du jazz : Charles Lloyd 10/10, monts et Marvels

Programmation musicale

Charles Lloyd « Hyperion with Higgins »

Dancing Waters, Big Sur to Bahia (Charles Lloyd)

ECM 1784

Charles Lloyd « Which Way Is East »

Windy Mountain (Charles Lloyd)

ECM 1878/79

Charles Lloyd The Water is Wide »

The Water is Wide (Trad)

ECM 1734

Charles Lloyd « Sangam »

Little Peace (Charles Lloyd)

ECM 1976

Charles Lloyd « Jumping the Creek »

Jumping the Creek (Charles Lloyd)

ECM 1911

Charles Lloyd « Hagar's Song »

Pretty Girl (Billy Strayhorn)

ECM 2311

Charles Lloyd « Mirror »

Tagi (Charles Lloyd)

ECM 2176