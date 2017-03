L'actualité du jazz : Chano Dominguez, du duende au feeling

Au sommaire aujourd'hui

La musique de jazz est un art vivant. Les musiciens ne sont jamais aussi bons qu’en concert. L’énergie du public apporte quelque chose de spécial aux artistes, particulièrement en solo. Le pianiste espagnol Chano Dominguez le prouve avec ce nouvel album live « Over The Rainbow », un florilège de musiques latines incluant le flamenco, la musique brésilienne ou argentine et quelques compositions de jazz classique.

Bien sûr, Chano Dominguez a été considéré comme un chef de file en épousant les figures de style du flamenco sur le piano. Il vient d’Andalousie, les racines du flamenco, et a baigné dans la tradition musicale depuis tout jeune. Son intérêt croissant pour le jazz l’a aidé à découvrir la connexion entre les deux formes de musique : toutes les deux ont été créées par des minorités persécutées, les tsiganes du sud de l’Espagne et les afro-américains.

Pour autant, le jazz et le flamenco sont très différents et il faut un musicien hors normes pour faire fonctionner la fusion. Chano Dominguez a apporté son approche à plusieurs projets ambitieux, notamment auprès de Paco De Lucia ou du Jazz at Lincoln Center Orchestra. Son travail lui a permis d’échanger avec divers musiciens à travers le monde, dont l’influence peut être entendue dans ce qu’il a choisi d’enregistrer sur « Over The Rainbow ».

L’enregistrement qui vient de paraître chez Sunnyside (dist. Socadisc), a eu lieu lors d’un concert au Palau Falguera de Barcelone, le 24 février 2012. Certaines pièces furent gravées lors de la répétition, d’autres au cours du concert. La solitude vécue comme un feu d’artifice.

Programmation musicale

Chano Dominguez « Over The Rainbow »

Mantreria (Chano Dominguez)

Sunnyside 1472

Chano Dominguez « Over The Rainbow »

Django (John Lewis)

Sunnyside 1472

Tete Montoliu « Music For perla »

Circe (Tete Montoliu)

SteepleChase 31021

Pedrito Martinez « Habana Dreams »

Antadilla (Ruben Blades)

Motéma 234238

Jerry Coker« Modern Music »

Jack's Acts (Jerry Coker)

Fresh Sound 917

Hazmat Modine « Extra-Deluxe-Supreme »

End of Sweet Dreams (W. Shuman, E. Della Penna)

Jaro 4326-2

Paul Lay « The Party »

M. Birdy (Paul Lay)

Laborie Jazz 41

Faby Medina « Following Love »

What I'm Supposed To Do (Faby Medina)

Autoprod

Giovanni Mirabassi « Live in Germany »

Mercedes (Giovanni Mirabassi)

CamJazz 7910-2

Ahmet Gülbay « Chacun sa vie »

Amour Humour (Ahmet Gülbay)

Sony Masterworks 88985421392

Dizzy Gillespie, Mitchell-Ruff « Dizzy Gillespie and The Mitchell Ruff duo »

Woddyn' You (Dizzy Gillespie)

Mainstream 721