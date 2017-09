L'actualité du jazz : Cécile McLorin Salvant, live au Village Vanguard

Au sommaire aujourd'hui

Cécile McLorin Salvant à la Une

Après avoir obtenu le Grammy du meilleur album de jazz vocal en 2016 pour “For One To Love”, la chanteuse Cécile McLorin Salvant, poursuit son ascension fulgurante avec “Dreams and Daggers” son troisième album pour Mack Avenue.

Cécile McLorin Salvant a tout d’abord fait des vagues dans le monde du jazz quand, à l’instigation de sa mère, elle se présenta au plus prestigieux concours de jazz dans le monde au Thelonious Monk Institute, l’année où le chant était la discipline retenue. Alors qu’elle s’était inscrit de justesse, elle devint la plus jeune artiste à remporter la Thelonious Monk Competition en 2010 devant un jury composé de Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves, Kurt Elling, Patti Austin et Al Jarreau !

En 2013, McLorin Salvant fait ses débuts sur Mack Avenue Records avec “WomanChild”, album nominé aux Grammy. Sa musique a été présentée dans plusieurs campagnes « Chance » de Chanel et elle fait également partie de la bande originale du film “Bessie”. Le New York Times Magazine considère son enregistrement de Trolley Song comme l’une des « 25 chansons qui nous montrent la direction que prend la musique aujourd’hui » et Gilles Peterson dit d’elle que c’est une « artiste à surveiller ».

“Dreams and Daggers” est un double album live enregistré à New York au célèbre Village Vanguard et au DiMenna Center où on la retrouve entourée du trio avec lequel elle a beaucoup tourné : Aaron Diehl au piano, Paul Sikivie à la contrebasse et Lawrence Leathers à la batterie, sur un répertoire de reprises rares et de compositions personnelles. Mais, surprise : elle s’adjoint aussi sur quelques titres un quatuor à cordes (le Catalyst Quartet) et un duo avec le pianiste Sullivan Fortner.

