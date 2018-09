L'actualité du jazz : Cecil L. Recchia, news de New Orleans

Au sommaire aujourd'hui

Cecil L. Recchia invitée de Alex Dutilh

invitée de Alex Dutilh 10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

Jazz Culture article Jazz Culture : la dernière nuit de Jazz in Goethe

« Le Gumbo est LA spécialité locale de Louisiane, mélange de saveurs, qui varient selon le marché. Plat d’improvisation donc... L’Histoire a créé un lien culturel durable entre la France et la Louisiane. J'ai grandi dans la gastronomie, le rythme, la danse et la langue anglaise: une mère nord africaine, un père italien, une sœur danseuse, des ancêtres espagnols, des études d'anglais... Je me sens proche de la Nouvelle Orléans : fruit d'individualités marquées par des mélanges culturels forts, qui la rendent unique. Sa musique et sa gastronomie en sont les témoins.

“The Gumbo” s’inscrit dans la continuité de mon précédent album “Songs of the Tree”, centré sur les musiques d’Ahmad Jamal. La plupart de ses batteurs étant originaires de la Nouvelle-Orléans, sa musique en incorpore certains grooves. “The Gumbo” est une ode à la diversité particulière des rythmes de la Crescent Cityainsi qu’à ses compositeurs. L’écriture de textes, notamment sur les morceaux de Jelly Roll Morton ou Sidney Bechet, illustre aussi cette continuité. Un son live a été privilégié : les musiciens ont joué dans la même pièce. De ce choix, ajouté à celui du piano droit, résulte une couleur, forme d'invitation à un concert dans un club de Bourbon Street. »

C’est après une formation en piano classique au conservatoire et des études de langue anglaise à la Sorbonne dont elle est diplômée, que Cecil L. Recchia s’initie au jazz vocal avec Sonia Cat-Berro. Sur ses rapides encouragements, Cecil renonce à préparer un Doctorat et suit une formation de jazz de 3 ans au CIM à Paris.

Elle se fait connaître du public aux Trophées du Sunset/Sunside en 2008, au sein de son quartette, le "Cid Azilis Project" sur un répertoire de compositions originales et de musiques qu'elle écrit sur des poèmes de Shakespeare, Edgar Poe ou encore Emily Dickinson.

La même année, elle assure les concerts de « Jazz à la récré » (EMI) pour la sortie du disque éponyme auquel participent Didier Lockwood et Hal Singer, projet qui remporte un vif succès, notamment lors de la première édition « Jazz for Kids » du festival de Jazz à la Villette 2009. S’ensuivra un second opus, « Noël en Jazz » (EMI), sur lequel elle est à la fois lead vocale et arrangeuse.

Elle poursuit sa carrière de chanteuse dans diverses formations de jazz et de musique brésilienne, et se perfectionne aux côtés de Bob Stoloff, Barry Harris ou encore Norma Winstone lors de master classes. Pédagogue chevronnée, Cecil est aussi formatrice en jazz vocal et coache auprès d'artistes divers et de compagnies de théâtre contemporain.

« Songs of the Tree : A tribute to Ahmad Jamal » signé avec le label Black and Blue, est son premier opus, enregistré avec Vincent Bourgeyx, Manuel Marches et David Grebil. Elle est la première artiste à rendre hommage au natif de Pittsburg. Très bien accueilli, cet album la place parmi les valeurs sûres de la scène jazz actuelle.

Où écouter Cecil L. Recchia

mardi 09 octobre à 19h30 & 21h30 au Sunside à Paris (75) pour la parution de "The Gumbo"

Cecil L. Recchia – chant

Noé Codjia – trompette

Pablo Campos – piano

Raphael Dever – contrebasse

David Grebil – batterie

Programmation musicale

Cecil L. Recchia « The Gumbo »

Young in New Orleans (C. Bukowski I. Mills)

Harpo 3760231763941

Cecil L. Recchia « The Gumbo »

Saint James Infirmary (C. Bukowski I. Mills)

Harpo 3760231763941 id

Cecil L. Recchia « The Gumbo »

Egyptian Fantasy (S. Bechet, C.L. Recchia)

Harpo 3760231763941 id

Cecil L. Recchia « The Gumbo »

Jungle Blues (J.L. Morton, C.L. Recchia)

Harpo 3760231763941 id

Irma Thomas « The Soul Quenn of New Orleans, 50th Anniv. »

There Must Be a Better World Somewhere (Doc Pomus, Mac Rebennack)

Rounder 612 2142

Ariel Pocock « Touchstone »

Exactly Like You (Hugh, Fields)

Justin Time 8592-2

Louis Armstrong « Sparks, Nevada, 1964 »

A Lot of Livin' To Do (Charles Strouse)

Dot Time 8011

Cecile N'Debi, Laurent Cohen « Children's Game »

Last Chance (Laurent Cohen)

Miss Wing

Pierrick Pedron « Unknown »

A Broken Reed (Pierrick Pedron)

Crescendo 5772624

Wax In « Wax'In »

Listen to the Silence (G. Russell, M. Collignon)

Le Triton 6536

Daniel Erdmann, Christophe Marguet « Three Roads Home »

Manif contre personne (Daniel Erdmann)

Das Kapital

Dave Anderson « Melting Pot »

Trance-Like (Dave Anderson)

Label 1 2004-2