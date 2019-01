Cannonball Adderley, les inédits du quintet à Seattle en 1966-67

Au sommaire aujourd'hui

Cannonball Adderley à la Une

“Swingin’ In Seattle : Live at the Penthouse (1966-1967)”, une collection de brillants enregistrements live inédits du Cannonball Adderley Quintet, avec son frère cornettiste Nat Adderley, le pianiste Joe Zawinul, le bassiste Victor Gaskin et le batteur Roy McCurdy, enregistrés au cours de quatre soirées les 15 et 22 juin 1966 et les 6 et 13 octobre 1967 au légendaire club Penthouse de Seattle. C’est le même groupe qui avait enregistré le célèbre “Mercy, Mercy, Mercy ! Live at the Club” chez Capitol Records le 20 octobre 1966 et enregistra le quintet sous une forme rare à la hauteur de son swing le plus puissant.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Ike Quebec - Soul Samba

Retour au printemps 2016. Le producteur - et co-président du célèbre label d’archives jazz, Resonance Records - Zev Feldman rencontre l’impresario de jazz canadien et saxophoniste Cory Weeds pour une série de concerts au jazz club Frankies de Vancouver autour des enregistrements historiques de Resonance. Ils décident de créer un nouveau label, Reel to Real, dédié à la recherche et à la préservation d’importants enregistrements historiques de jazz. Zev Feldman explique : “Cory a été fasciné par l’idée de découvrir des enregistrements d'archives inédits de grands artistes de jazz. Il y a beaucoup de grands enregistrements, perdus dans la nature, qui méritent d’être entendu et Cory voulait leur offrir une vitrine. Quand j’ai mentionné en passant que j’étais tombé sur des bandes de Cannonball Adderley des années 60 il y a quelque temps, il a été immédiatement intéressé. Dire qu'il était excité par la perspective est un euphémisme majeur.”

Cory Weeds raconte “La musique de Cannonball Adderley a eu un grand impact sur moi en tant que musicien, pas seulement comme saxophoniste mais aussi comme leader sur scène. “Swingin’ in Seattle” offre à l’auditeurune parfaite idée de la présence de ce grand musicien dans ses concerts. Je suis tellement ravi d’avoir eu l’opportunité de travailler avec l’équipe de Zev pour donner à cet enregistrement le traitement de luxe qu’il mérite tant.”

Le double LP deluxe et l’emballage du CD pour “Swingin’ in Seattle” sont superbement réalisés par le concepteur de longue date de Resonance Records, Burton Yount, et comprend un gros livret contenant de rares photos de Lee Tanner, Tom Copi et d’autres. Bill Hopp, journaliste musical et auteur de notes de pochette, a rédigé l’essaireplaçant la musique de Cannonball dans son contexte historique. Le présentateur de la radio de Seattle KING-FM qui diffusa les enregistrements en direct à l’époque, Jim Wilke, est interviewé par le saxophoniste et compositeur de Seattle Steve Griggs au sujet de ce qu’était la scène au Penthouse dans les années 60 et de la relation de Cannonball Adderley avec le club au cours des années. Et pour compléter le livret, il y a les mots de la veuve de Cannonball, Olga Adderley Chandler ainsi que du saxophoniste Vincent Herring.

Pour avoir un aperçu du versant intime de Cannonball Adderley, Zev Feldman a interviewé sa veuve, Olga Adderley Chandler, une ancienne actrice qui a été mariée avec lui de 1962 à 1975. Elle décrit Cannonball comme “très intelligent. Il avait des goûts éclectiques. Il était plein d’esprit et trèsspirituel. C’était extrêmement agréable de vivre à ses côtés.” Le batteur Roy McCurdy ajoute “Il était trèsélégant. Pas seulement sur le plan musical, mais sur plein d’autres choses. Il avait une forte personnalité. Sonhumoursur scène était lié à sa passion de transmettre.Il voulait que le public connaisse les tenants et aboutissants. Il voulait les impliquer.”

