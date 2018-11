L'actualité du jazz : Brian Marsella, retour sur le "Legendary Hasaan"

Au sommaire aujourd'hui

"Outspoken, The Music of the Legendary Hasaan" du pianiste Brian Marsella qui paraît chez Tzadik /Orkhestra, réunit trois musiciens de Philadelphie, rendant hommage au plus énigmatique et confidentiel visionnaire musical de Philadelphie, le légendaire Hasaan. Hasaan Ibn Ali est né en 1931 et n’a publié qu’un seul enregistrement, qui et bien sûr devenu un classique culte. Combinant les dissonances déchiquetées de Monk avec les lignes arachnéennes d'Elmo Hope et l’intensité musclée de Cecil Taylor, sa musique et ses théories ont eut une lourde influence sur John Coltrane, McCoy Tyner et beaucoup d’autres.

Ici, Brian Marsella, Christian McBride et Anwar Marshall interprètent les compositions originales de cet obscur maître de musique avec un profond respect et une nouvelle expression fraîche. Sont inclus une composition inédite non enregistrée de Hasaan et un titre hommage par Brian Marsella.

Brian Marsella (piano)

Christian McBride (contrebasse)

Anwar Marshall (batterie)

Brian Marsella « Outspoken, The Music of the Legendary Hasaan »

Pay Not Play Not (Hasaan Ibn Ali)

Tzadik 4026

Brian Marsella « Outspoken, The Music of the Legendary Hasaan »

Almost Like Me (Hasaan Ibn Ali)

Tzadik 4026

The Max Roach Trio « Featuring the Legendary Hasaan »

Three-Four Vs. Six-Eight Four-Four Ways (Hasaan Ibn Ali)

Atlantic 7567-82273-2

Guy Lafitte « With His Quartette and His Quintette »

Mélodie au crépuscule (Django Reinhardt)

Fresh Sound 962

Charlier, Sourisse, Winsberg « Tales From Michael »

Talking to Myself (Don Grolnick)

Gemini 1719

S'yo Fang « Jazzycolors 2018 »

One Wose Name Written in the Water (S'yo Fang)

Jazzycolors

Gustave Reichert « Take off »

Wow (Gustave Reichert)

Jazz Family 053

Miles Davis « Four & More »

When Lights Are Low (Benny Carter, Spencer Williams)

Prestige 98472/A

Tom Barford « Bloomer »

Bloomer (Tom Barford)

Edition 1117