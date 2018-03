L'actualité du jazz : Brad Mehldau, en public depuis Les Détours de Babel à Grenoble

Au sommaire aujourd'hui

Brad Mehldau invité de Alex Dutilh

en public et en direct du festival les Détours de Babel à Grenoble

Invité : Benoît Thiberguien, directeur du festival les Détours de Babel

Jazz Bonus article Jazz Bonus : Dylan in Jazz

Ce projet est né d'une œuvre que Brad Mehldau a créée en 2015 - commandée par le Carnegie Hall, le Conservatoire Royal de Musique, The National Concert Hall et Wigmore Hall - intitulée Three Pieces After Bach, que le Guardian désigna comme « un équilibre parfait entre l'espace et l'intensité ».

Une performance en piano solo, partagée entre plusieurs classiques de Jean-Sébastien Bach (quatre préludes et une fugue, extraits du Clavier bien tempéré) et des compositions et improvisations éblouissantes inspirées de ces derniers. D’où le titre « After Bach » qui correspond à cette série de “commentaires” (Rondo, Pastorale, Flux, Dream et Ostinato) signés de Brad Mehldau. De plus l’album est comme “mis en scène” avec une ouverture (Before Bach : Benediction) et un final (Prayer for Healing).

Brad Mehldau est en concert vendredi 30 mars à 20h30 à la MC2 de Grenoble pour le parution de son nouvel album « After Bach » chez Nonesuch, en partenariat avec France Musique.

Ce concert est diffusé dans Jazz Club de Yvan Amar samedi 31 mars à 19h.

