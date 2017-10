L'actualité du jazz : Blue Note All-Stars, le club des six

Au sommaire aujourd'hui

Blue Note All-Stars à la Une

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Lorenzo Naccarato mercredi 04 octobre à 20h30 à l'Espace culturel B. Fabre de Rodilhan (30) dans le cadre du Nîmes Métropole Jazz Festival. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Le jazz comme forme d’art suppose une longue perspective. Quand pour certains, la musique des maîtres du passé représente l’âge d’or, d’autres ne sont pas d’accord, remarquant qu’il y a des artistes actuels, avec une voix originale et fraîche, dont le point de vue fait progresser leur imagination en donnant une impulsion positive à la musique. Certainement baigné dans la tradition, ces nouveaux artistes exercent leur liberté d’expression en la nourrissant à leur propre expérience musicale.

C’est exactement le cas du Blue Note All-Stars, constitué en 2014. Le groupe a été lancé pour célébrer le 75ème anniversaire du légendaire label Blue Note Records où tant de futurs géants comme Thelonious Monk, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Freddie Hubbard et Joe Henderson, parmi tant d’autres, ont signé leurs premiers enregistrements. La nouvelle parution chez Blue Note réunit ces jeunes prodiges du jazz que sont Ambrose Akinmusire à la trompette, Marcus Strickland au saxophone ténor, Robert Glasper aux claviers, Lionel Loueke à la guitare, Derrick Hodge à la basse et Kendrick Scott à la batterie.

Chacun des six a contribué en leader au catalogue Blue Note de ces dernières années, et maintenant avec leur début en collectif, ils présentent “Our Point Of View”, une exubérante promenade musicale de 11 morceaux en 90 minutes. La liste des titres inclut un original de chacun des membres du groupe ainsi que deux compositions de Wayne Shorter, notamment une pétillante et extravertie version de 18 minutes de Witch Hunt, issue de l’album Blue Note de 1965 de Wayne Shorter “Speak To Evil”.

“ Cela montre comment le jazz peut être pertinent” explique Robert Glasper qui a co-produit “Our Point Of View” avec le président de Blue Note Don Was. “La musique elle-même devrait être un reflet de la période où nous sommes. Ca a toujours été comme ça. Nous aimons tous l’histoire de la musique. Nous sommes tous amoureux de l’histoire du jazz, mais aucun de nous n’est tiré en arrière par l’histoire du jazz. Nous fabriquons notre propre histoire ici et maintenant.” Les egos sont laissés à la porte rajoute Glasper. “c’est un groupe d’esprits ouverts, des musiciens talentueux qui sont ensemble pour l’amour de la musique. Ils ne peuvent apporter que de bonnes choses”.