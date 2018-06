L'actualité du jazz : Blossom Dearie, l'innocence retrouvée

Au sommaire aujourd'hui

Blossom Dearie à la Une

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Armel Dupas samedi 26 juin à 20h30 au Théâtre en Bois de Thionville (57) dans le cadre du 14ème festival Jazzpote. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Extraits des notes de pochette (par Claude Carrière) :

Parmi les grands moments de la carrière de Blossom Dearie, les concerts donnés et enregistrés aux Pays-Bas entre 1968 et 1989 et dont nous avons ici un reflet fidèle, grâce en particulier à une belle prise de son. Elle y domine tous les formats instrumentaux, du solo au grand Metropole Orchestra, et tous les répertoires, de la chanson de film, Raindrops Keep Falling On My Head qu’elle magnifie, jusqu’au Both Sides Now de Joni Mitchell qu’elle renouvelle avec intelligence. Au passage, un chef-d’œuvre dont on lui doit la musique, Winchester in Apple Blossom Time, avec ses scoo be doo à la Marylin, et dont nous sont proposées deux versions sublimes. Sans oublier ses autres œuvres personnelles, dont celles déjà citées, ainsi que Bring All Your Love Along dont nous entendons ici la première version enregistrée.

Sublime adieu de Blossom, éternel printemps, en forme de délicate révérence.

en savoir plus émission Le Matin des musiciens Blossom Dearie, avec Sara Lazarus et Vincent Bourgeyx

Programmation musicale

Blossom Dearie « The Lost Sessions from the Netherlands »

Winchester in Apple Blossom Time (Walter B. Birchett, Blossom Dearie)

Fondamenta 0190758641829

Blossom Dearie « The Lost Sessions from the Netherlands »

Bye Bye Country Boy Bring All Your Love Along (Blossom Dearie)

Fondamenta 0190758641829

Blossom Dearie « The Lost Sessions from the Netherlands »

Bring All Your Love Along (Jack Segal, Blossom Dearie)

Fondamenta 0190758641829

Kat Edmonson « Old Fashioned Gal »

Not My Time (Kat Edmonson)

Spinnerette 1802

Kat Edmonson « Old Fashioned Gal »

Canoe Old (Kat Edmonson)

Spinnerette 1802

Kat Edmonson « Old Fashioned Gal »

Fashioned Gal (Kat Edmonson)

Spinnerette 1802

Grant Green Funk in France, From Paris to Antibes, 1969-70 »

I Wish You Love (Charles Trenet, Albert Beach)

Resonance 2033

Armel Dupas « A Night Walk »

A Night Walk (Armel Dupas)

Up River 656ARX

Dave Holland « Aziza »

Summer 15 (Chris Potter)

Dare 2 009

Amsterdam Klezmer Band, Söndörgö « Szikra »

Szikra (Theo van Tol)

Vetnasj 8714691096144

Orlando Cachaito Lopez « Cachaito »

Redencion (Israel Lopez)

World Circuit 061