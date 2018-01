L'actualité du jazz : Black Saint et Soul Note, 1975-85, la Great Black Music made in Italia

Au sommaire aujourd'hui

Black Saint et Soul Note à la Une

Après les succès des deux volumes de la compilation Journey Into Deep Jazz sur BBE, Jean-Claude, le célèbre patron du magasin de disques If Music à Londres, lance une nouvelle série intitulée Introduction To.... Celui que l’on qualifie d’encyclopédie vivante de la musique inaugure cette collection en s’attelant aux prestigieux catalogues Black Saint et Soul Note, considérés comme la réponse italienne au label Blue Note, comptant plusieurs centaines de références jazz entre 1975 et 2008. Fondé par Giacomo Pellicciotti (producteur de l’album séminal “Katcharpari” de Enrico Rava), Black Saint a notamment marqué les esprits avec sa toute première sortie en 1975 : l’album “Black Saint” de Billy Harper, qui survient deux ans après “Capra Black”, son brillant premier essai sur Strata-East. S’inspirant de la démarche de Horo, autre mythique label italien de jazz, Black Saint a produit des disques d’artistes américains sur son territoire - profitant des tournées transalpines de ces derniers - mais a également publié des œuvres enregistrées Outre-Atlantique.

Pendant près de trois ans, Black Saint a valorisé le gratin du jazz afro-américain alternatif : Archie Shepp, Don Cherry, Oliver Lake, Muhal Richard Abrams, Malachi Favors et Hamiet Bluiett, pour ne nommer qu’eux. Mais le label va connaître des difficultés financières et plusieurs repreneurs vont se succéder. En 1978, Giovanni Bonandrini et son équipe rachètent la marque et développent une seconde entité : Soul Note. Et le premier projet à voir le jour n’est autre qu’un nouvel effort de Billy Harper. Le succès critique continue d’être au rendez-vous durant une bonne partie des années 80s, la maison italienne se voyant attribuer le Down Beat Jazz Award de 1984 à 1989. Cette année-là, le grand Sun Ra signera son projet “Hours After” sur Black Saint…

Célébrant les dix premières années de Black Saint et Soul Note, la compilation se veut être une vitrine significative de ces deux prestigieux labels italiens, une porte d’entrée idéale pour ceux qui viendraient à découvrir cette avant-garde jazz en provenance de Lombardie.

Programmation musicale

Archie Shepp « You'll Need This, Soul Note and Black Saint »

Down Home New York (Archie Shepp)

BBE 415

Air « You'll Need This, Soul Note and Black Saint »

B.K. (Steve McCall)

BBE 415

Hamiet Bluiett « You'll Need This, Soul Note and Black Saint »

Oasis (Hamiet Bluiett)

BBE 415

John Stubblefield « You'll Need This, Soul Note and Black Saint »

Confessin' (John Stubblefield)

BBE 415

George Adams, Dannie Richmond « You'll Need This, Soul Note and Black Saint »

Joobubie (Hugh Lawson)

BBE 415

Enrico Rava, String Band « You'll Need This, Soul Note and Black Saint »

Verde Que Eu Te Quero Ver (Nana Vasconcelos)

BBE 415

