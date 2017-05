L'actualité du jazz : Bill Evans, les inédits du lundi soir

Au sommaire aujourd'hui

Bill Evans à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : American Epic

Jazz Trotter article Jazz Trotter : Louis Sclavis au Jazzdor Berlin Strasbourg

En 1976, Bill Evans avait déjà enregistré en tant que leader depuis 20 ans : il était devenu un maître dans le jazz moderne. Quand il s’est rendu au Madison Union Theater de l’Université du Wisconsin pour un concert en trio, le lundi 15 novembre 1976 avec le bassiste Eddie Gomez et le batteur Eliot Zigmund, personne ne pouvait imaginer que, 40 ans plus tard, la musique de cette soirée ferait évènement.« On A Monday Evening » est publié par Fantasy Records, un label d'Universal avec lequel Bill Evans était en contrat à l'époque. On y trouve huit titres interprétés cette fameuse nuit à Madison, conservés grâce à l’enregistrement effectué par deux jeunes étudiants, qui présentaient une émission de jazz sur la radio de l'Université et qui l’ont soigneusement archivé. Larry Goldberg et James Farber avaient interviewé Bill Evans dans l'après-midi pour leur émission. Larry Goldberg s’était débrouillé pour utiliser l’équipement d'enregistrement de la radio, afin de conserver l’événement du jour et de pouvoir le transmettre plus tard.

Remasterisés à partir de bandes originales analogiques et avec les moyens techniques modernes dits "Plangent Process", pour le transfert et la restauration, ces enregistrements offrent aujourd’hui une soirée de jazz très particulière. Le Bill Evans Trio est saisi dans toute son énergie à un sommet de la carrière de l’artiste. L’écrivain Ashley Kahn confie : “Le trio Evans/Gomez/Zigmund n’a duré que deux ans - Gomez fut le premier à partir en 1977 - ; toutefois il demeure l’un des groupes les plus remarquables et mémorables du pianiste. « On A Monday Evening » représente une vision exceptionnelle et « haute fidélité » de ce trio." Comme le dit Elliott Zigmund, « _Il n’existe absolument rien de semblable ; c’est le seul enregistrementlive _de ce trio". Alors, c’est parfait qu’enfin sorte officiellement un enregistrement qui présente son côté vivant_ ".

Les œuvres au programme ce soir là, originales de Bill Evans, étaient : Sugar Plum, Time Remembered, T.T.T. (TwelveTone Tune), mais aussi Up With The Lark , Someday My Prince Will Come,Minha (All Mine), All of You et Some Other Time. Même si l’enregistrement date d’une époque où le jazz se laissait glisser vers « l’électrique », on prêtait encore beaucoup d’attention aux « acoustiques ». Lors de l'émission radio menée par Farber et Goldberg, Bill Evans avait déclaré « Tout ce que je désire pour mon plaisir est que la musique me touche au plus profond, et que le langage musical me parle en des termes résolument humains ». Le critique musical Richard S. Ginell s’est un jour exprimé de la sorte : « Avec le temps, Bill Evans est devenu un maître pour les pianistes, et un esprit singulier pour son public. Aucun autre pianiste de jazz n’a exercé une telle influence. »

Programmation musicale

Bill Evans « On A Monday Evening »

All Of You (Cole Porter)

Concord

Bill Evans « On A Monday Evening »

Minha (All Mine) (R. Evans, F. Hime, J. Linvingston)

Concord

Louis Hayes « Serenade for Horace »

Song For My Father (Horace Silver)

Blue Note

Andrew and Jim Baxter « American Epic »

K.C. Railroad Blues (Andrew and Jim Baxter)

Columbia Legacy 888750996923

Yvan Robilliard « The Unspoken »

Feel (Yvan Robilliard)

Klarthe 007

Louis Sclavis « Loin dans les terres »

Avant la marche (Louis Sclavis)

Intuition 71323

Ibrahim Electric « The Marathon Concert »

Endangered Beat (Ibrahim Electric)

Stunt 16092

Jean-Marc Jafet « Le meilleur moment du monde »

Lou festin (Jean-Marc Jafet)

VLF 3576071103171