L'actualité du jazz : Bill Evans, l'évènement de juin 68

Au sommaire aujourd'hui

Bill Evans à la Une

“Another Time : Hilversum Concert” est un album inédit du Bill Evans trio, qui succède à “Some Other Time : The Lost Session from the Black Forest” paru en 2016 (voir Open Jazz du 02 mai 2016).

“Bill Evans - Another Time : The Hilversum Concert” a été enregistré le 22 juin 1968, deux jours après “Some Other Time” , fournissant un contrepoint à ce remarquable album. Fait notable, ces deux albums ont été enregistré la veille et le lendemain du solstice d’été et comportent chacun leur propre atmosphère. Quand “Some Other Time”, enregistré au légendaire studio MPS à Villingen en Allemagne, est imprégné d’une beauté hivernale et introspective, “Another Time” a été enregistré en concert, avec une exceptionnelle qualité d’enregistrement de la technique de la NRU. Le producteur Zev Feldman et le producteur exécutif George Klabin considèrent “Another Time” comme le meilleur son d’album de Bill Evans sur Resonance.

Avant la parution chez Resonance de “Some Other Time”, la configuration de ce trio éphémère de Bill Evans (6 mois d’existence) avec Jack DeJohnette et Eddie Gomez, n’avait fait l’objet que d’un seul témoignage enregistré : un enregistrement live au Montreux Festival, une semaine avant que “Some Other Time” soit enregistré.

Marc Myers, du Wall Street Journal, chroniqueur musical et auteur de “Anatomy of a Song” a écrit que “Another Time” est “un travail effrontément impeccable et dynamique de Bill Evans”. Dans son essai de 2016 sur “Some Other Time”, il remarque que le trio avec Jack DeJohnette représente un nouveau modèle pour Bill Evans, observant “pendant l’échange musical entre Jack DeJohnette et Bill Evans, on entend clairement avancer le son que veut Evans à la batterie”.

En réécoutant ce concert après près de 50 ans, Eddie Gomez a aussi aimé ce qu’il a entendu. Il remarque, parmi d’autres choses, qu’il “aime la manière dont Bill joue les mélodies. Son exposition des mélodies est vraiment fabuleuse et très touchante… J’aime comment il joue Very Early et Who Can I Turn To ? et Turn Out The Stars”. Ce sont de merveilleuses mélodies, et la manière dont il les joue les rend plus belles. Très peu de pianistes peuvent faire ça. J’adore ces chansons juste pour la manière dont il les joue. Ça me touche toujours profondément de l’entendre jouer ces mélodies”.

L’histoire de cet enregistrement est inhabituelle, plus inhabituelle que la plupart des autres enregistrements de Resonance. L’histoire commence en octobre 2016, quand Zev Feldman reçoit un mail de Marc Myers, fondateur du blog jazzwax.com. Le mail disait que Myers avait reçu un mot d’un lecteur hollandais qui lui disait avoir entendu récemment un inédit de Bill Evans enregistré aux Pays-Bas. Myers a mis Feldman en relation avec le lecteur. Après avoir reçu l’enregistrement, Feldman l’écoute attentivement avec George Klabin et a tout de suite compris qu’il s’agissait de quelque chose de spécial. Zev Feldman entreprend alors de joindre quelqu’un de fiable, le célèbre écrivain de jazz hollandais Bert Vuijsje, pour de plus amples recherches. Se basant sur les renseignements de Vuijsje et son collègue Frank Jochemsen (journaliste de jazz et producteur), Zev Feldman s’est senti obligé de venir en Hollande pour faire bouger les choses.

Zev Feldman et l’équipe se sont immédiatement mis au travail pour rapidement démarrer ce projet, comme d’habitude, pour régler toutes les questions de droits, ce que fait Resonance pour tous ses enregistrements. Heureusement, ils ont obtenus toutes les autorisations requises avec toutes les parties concernées. Pourtant, inopinément, à leur insu, une autre société avait la musique et voulait la publier mais n’avait pas obtenu les droits par les bonnes personnes. Bien sûr, ils ne pouvaient pas les avoir puisque Resonance les avait déjà. Cependant, Resonance a compris l’urgence de faire paraître cet enregistrement, un transfert haute résolution des bandes, avant que tout autre enregistrement non autorisé surgisse et provoque une confusion sur le marché.

Zev Feldman explique “on avait littéralement une course contre la montre avant que l’enregistrement ne soit piraté. On n’a jamais avancé un projet par tous les bouts aussi rapidement que celui-ci. Ce fut un exercice très stressant et les émotions étaient dans le rouge. J’étais enfermé dans les chambres d’hôtel jour et nuit allant et venant entre mes collègues européens et l’équipe de Resonance à LA. Tout était dans le respect et la protection de la propriété intellectuelle en honorant les musiciens et tous ceux qui ont participé à l’enregistrement - dans ce cas, protéger l’héritage de Bill Evans et les droits de Eddie Gomez et Jack DeJohnette. Mais sans aucun doute, si vous trouvez cet enregistrement sur un autre label que Resonance, il est illégal !”.