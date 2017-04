L'actualité du jazz : Bigre !, chef lyonnais et cuisine cubaine

Au sommaire aujourd'hui

Bigre ! à la Une

à la Une Jazz au Trésor : The Four Brothers - Together Again

Jazz Agenda : semaine du 03 au 09 avril 2017

Jazz Culture : Jamaïca Jamaïca ! - De Marley aux deejays

Jazz Trotter : Loz Speyer's Inner Space - Life On The Edge

Jazz Bonus : Trio Mediaeval, Arve Henriksen - Rimur

« ¡ Caramba ! », 6ème album du Big Band Bigre, est à la croisée de la musique cubaine, de la chanson et du jazz. Dans ce projet Félicien Bouchot a conservé le chant, et fait appel à la voix de Celia Kameni invitée sur la moitié des titres. Intuitivement le duo s’est plongé dans les “classiques” de la chanson française comme Piaf, Brel ou Barbara, pour raconter les différentes étapes d’une histoire d’amour : la rencontre (Quelle histoire), la déclaration (Gueule de nuit), l'union charnelle (Mea culpa), les premiers doutes et disputes, jusqu'au pardon, à la séparation ou à la continuation indéfinie (La chanson des vieux amants)...

Félicien Bouchot cherche à faire revivre, au goût du jour et au son de la timba, le "mythe" du big band cubain. Bigre s’empare de la riche tradition musicale de l’île, revisitant tour à tour mambo, rumba, bolero, son, cha cha, cumbia, bachata ou encore reggaeton.

Fondé par trompettiste Félicien Bouchot en 2007 le Big Band « Bigre » et ses 20 musiciens explorent les multiples facettes du jazz : influencé par le funk et le groove à ses débuts, il voyage dans des univers sonores multiples : de l’afrobeat à l’ethio-jazz en passant par le rock, les musiques des Balkans, la dub ou le R’n’B, avec une ligne force constante : la recherche d’un métissage ethnique et musical.

Programmation musicale

Bigre ! « Caramba »

Palito Loco (Félicien Bouchot)

Grolektif 41428105

Bigre ! « Caramba »

Quelle histoire (Jeanne Moreau, Antoine Duhamel)

Grolektif 41428105

Tito Puente « Puente Caliente ! »

Un Poco Loco (Bud Powell)

Concord Picante 2-4953-2

Arturo O'Farrill, Afro Latin Jazz Orchestra « Cuba : The Conversation Continues »

The Afro Latin Jazz Suite, Part 4, What Now ? (Arturo O'Farrill)

Motéma 234084

The Four Brothers « Together Again »

Four Brothers (Jimmy Giuffre)

RCA Legacy 88985407222

Avishai Cohen « Into The Silence »

Dream Like A Child (Avishai Cohen)

ECM 2482

Ernest Ranglin « Below The Bassline »

Surfin' (Ernest Ranglin)

Island 524299-2

Loz Speyer's Inner Space « Life On The Edge »

Long Road (Loz Speyer)

Leo 782

Trio Mediaeval, Arve Henriksen « Rimur »

St Birgitta Hymn - Rosa rorans bonitatem (Trad 14ème)

ECM 4814742

Bigre ! « Caramba »

Javana Club (Félicien Bouchot)

Grolektif 41428105