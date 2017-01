L'actualité du jazz : Bert Joris et le Brussels Jazz Orchestra, l'invitation à la danse

Au sommaire aujourd'hui

Le nouveau CD de Bert Joris avec Brussels Jazz Orchestra s'appelle “Smooth Shake” et paraît sur le label belge De Werf. C'est la quatrième collaboration de l’orchestre avec le trompettiste dans laquelle il brille en tant que soliste, compositeur et arrangeur. “Signs and Signatures” (2010), “Dangerous Liaison” (2006) et le double album “The Music of Bert Joris” en 2002 avaient précédé.

« Pour cet album, je cherchais un son chaud, explique Bert Joris. Des ambiances sonores qui enveloppent et, en même temps, donnent de l’énergie. Un peu comme une amitié solide. En fait, même si c’est devenu un disque calme, cet album incite quand même à bouger, à danser. Mais à danser smoothly, en fait ! »

Bert Joris

Le trompettiste (né en 1957) s’est forgé une solide réputation comme improvisateur, compositeur, arrangeur et enseignant. Les compositions de Bert Joris ont été jouées dans le monde entier. Il a été maintes fois distingué pour son travail. Son dernier album (“Only for the Honest”, sorti en novembre 2011) a fait l’objet d’éloges unanimes.

Le Brussels Jazz Orchestra

Fondé en 1993 par le saxophoniste et compositeur Frank Vaganée, le BJO s’est vite affirmé comme l’un des plus brillants big bands européens. Il a ainsi collaboré au fil des ans avec Le BJO s'est produit avec les belges Toots Thielemans, Philip Catherine, David Linx ou Michel Herr, le français Richard Galliano, les italiens Enrico pieranunzi ou Gianluigi Trovesi, la portugaise Maria Joao, l’espagnol Perico Sambeat, les américains Joe Lovano, Maria Schneider, Kenny Werner, Dave Liebman, Dave Douglas, McCoy Tyner ou Lee Konitz…

Serge Plume, Nico Schepers, Pierre Drevet, Jeroen Van Malderen : trompette, bugle

Marc Godfroid, Lode Mertens, Ben Fleerakkers/Frederik Heirman : trombone

Laurent Hendrick : trombone basse, tuba basse

Frank Vaganée : sax alto, sax soprano, flûte traversière, direction artistique

Dieter Limbourg : sax alto, sax soprano, clarinette, flûte

Kurt Van Herck : sax ténor, sax soprano, clarinette, flûte

Bart Defoort : sax ténor, sax soprano, clarinette

Bo Van der Werf : sax baryton, clarinette basse

Nathalie Loriers : piano

Jos Machtel : contrebasse

Toni Vitacolonna : batterie

Programmation musicale

Bert Joris, Brussels Jazz Orchestra « Smooth Shake »

O.U.T. (Bert Joris)

De Werf 144

•

Bert Joris, Brussels Jazz Orchestra « Smooth Shake »

Smooth Shake (Bert Joris)

De Werf 144

•

Sonny Grey « And His orchestra In Concert »

Work Song (Nat Adderley)

Fresh Sound 900

•

Kenny Burrell « Unlimited 1 »

Fourth Dimension (aka Kenny's Sound) (Kenny Burrell)

HighNote 7298

•

Jay Jay Johnson « First Place »

It's Only A Paper Moon (Rose, Harburg, Allen)

Columbia 1030

•

Tribeqa « Experiment »

Farafina (Tribeqa)

Underdog 213

•

Wadada Leo Smith, Vijay Iyer « A Cosmic Rhythm With Each Stroke »

Passage (Vijay Iyer)

ECM 2486

•

Stefan Orins « Stöt »

Trappan (Stefan Orins)

Circum-Dis cCIDI1002

•

André Villéger, Philippe Milanta « For Duke and Paul »

I Got It Bad (Duke Ellington)

Camille Prod MS062015CD