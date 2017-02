L'actualité du jazz : BassDrumBone, cinq hommes dans un trio (en direct et en public aux Folles journées de Nantes)

Au sommaire aujourd'hui

BassDrumBone à la Une. Emission en direct de Nantes dans le cadre de la Folle Journée.

Jazz au Trésor : Mahalia Jackson - Intégrale Mahalia Jackson, Vol 14, 1961

Jazz Agenda :

Jazz Culture : Epistrophy "Jouer Jazz/Play Jazz"

Jazz Bonus : Tamara Mozes - Moozing

Ce double CD « The Long Road », dixième album du trio, est disponible depuis le site de Auricle Records, label de Gerry Hemingway. En effet, ECM et Impulse, qui avaient été contactés pour le sortir à l’occasion du 40ème anniversaire du trio, n’ont pas réagi à temps. Du coup, Ray Anderson, Mark Helias et Gerry Hemingway ont décidé de s’occuper eux-mêmes de la production et de la tournée suivant la sortie.

L' enregistrement a eu lieu début août 2016. Il présente des nouvelles compositions et innove en ce sens que BassDrumBone accueille pour la première fois des invités : le saxophoniste Joe Lovano et le pianiste Jason Moran, deux amis, intervenant chacun leur tour pour des quartets inédits. À l'issue des séances, il est apparu évident qu’il y avait là de quoi réaliser un double CD. Se sont simplement rajoutées deux compositions issues d’un concert à Lausanne en 2013. L’ensemble des enregistrements a été mixé avec Nate Wood (le batteur de Kneebody, notamment) dans le rôle de l’oreille extérieure.

Bass (l'instrument de Mark Helias), Drum (pour Gerry Hemingway) et Bone (Ray Anderson) avaient fait connaissance au sein du quartet d'Anthony Braxton à la fin des années 70. Depuis, chacun a suivi sa trajectoire personnelle, mais chaque fois qu'ils se retrouvent, il y a comme un air de fête !

Ray Anderson (trombone)

Mark Helias (contrebasse)

Gerry Hemingway (batterie)

Programmation musicale

BassDrumBone « The Long Road »

Why Not ? (Ray Anderson)

Auricle 16-17

BassDrumBone « The Long Road »

Cherry Pickin (Gerry Hemingway)

Auricle 16-17

Bessie Smith « Great original Performances, 1925-33 »

Trombone Cholly (Brooks)

BBC 602

Kirk Knuffke, Jesse Stacken « Satie »

Six Gnosiennes (Erik Satie)

SteepleChase 31822

Mahalia Jackson « Intégrale Mahalia Jackson, Vol 14, 1961 »

Hallelujah, 'Tis Done (P.P. Bliss)

Frémeaux 1324

Ella Fitzgerald « Ella In Rome »

Just Squeeze Me (Duke Ellington, Lee Gaines)

Verve 835454-2

Koki Nakano, Vincent Segal « Lift »

Petite pièce pour un inconnu (Koki Nakano)

No Format 34

Grand Orchestre du Tricot « Atomic Spoutnik »

A.S. IV (Valentin Ceccaldi)

Tricollectif 09

Bill Evans « The Complete Live at the Village Vanguard 1961 »

All Of You (take 1) (Cole Porter)

Riverside 3RCD 1961-2

Tamara Mozes « Moozing »

_Your Own Perfect Beauty (_Tamara Mozes)

Yolk sortie mars