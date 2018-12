L'actualité du jazz : At Barloyd's, un piano, 90 doigts, avec Bastien Herbin et Julien Bassères

Au sommaire aujourd'hui

At Barloyd's à la Une

Invités :

Bastien Herbin (préparateur du piano)

(préparateur du piano) Julien Bassères (ingénieur son)

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : André Persiany - And his Orchestra

Neuf pianistes, neuf enregistrements, tous réalisés sur un Steinway D, modèle grand concert, patiemment restauré par un accordeur de renom, Bastien Herbin (le frère du saxophoniste Baptiste Herbin), et laissé en dépôt dans le salon parisien de l’un d’entre eux : Laurent Courthaliac, alias Barloyd.

Neuf pianistes, qui ont relevé le défi d’enregistrer en solo, ou en partie accompagnés par un musicien de leur choix, à l’invitation du maître de céans, selon la règle des trois unités :

unité de lieu (l’appartement de Barloyd), unité de temps (une journée par pianiste) et unité d’action (un solo, avec ou sans invité). Un projet inédit, démesuré, à la mesure de l’instrument exceptionnel mis à leur disposition.

Regroupés dans un élégant coffret illustré par les images d’un photographe architecte arpenteur de la capitale, ces neuf solos, entre standards revisités et improvisation spontanée, reflètent combien le jazz est affaire d’instant et qu’en matière de swing, la Ville Lumière n’est pas démunie de talents.

De l’aîné Alain Jean-Marie (né en 1945) au benjamin Fred Nardin (né en 1987) en passant par Franck Amsallem (1961), Manuel Rocheman (1964), Pierre de Bethmann (1965), Pierre Christophe (1969), Laurent Coq (1970), Vincent Bourgeyx (1972) et Laurent Courthaliac (1973), hôte des lieux, les neuf pianistes conviés « At Barloyd’s » constituent une fraternelle galerie de portraits et autant de styles qui démontrent combien être ancré dans la tradition du jazz n’est pas un obstacle pour accéder à la modernité. Welcome at Barloyd’s !

Les pianistes :

Franck Amsallem, Pierre de Bethmann, Vincent Bourgeyx, Pierre Christophe, Laurent Coq, Laurent Courthaliac (alias Barloyd), Alain Jean-Marie, Fred Nardin et Manuel Rocheman.

Les invités :

Pierre Boussaguet (contrebasse, invité de Vincent Bourgeyx)

Baptiste Herbin (saxophone alto, invité d’Alain Jean-Marie)

Samuel Hubert (contrebasse, invité de Fred Nardin)

Clovis Nicolas (contrebasse, invité de Laurent Courthaliac)

Oliver Zanot (saxophone alto,invité de Pierre Christophe)

Programmation musicale

Alain Jean-Marie « At Barloyd's »

Lament (Jay Jay Johnson)

Jazz&People

Fred Nardin « At Barloyd's »

Evidence (Thelonious Monk)

Jazz&People

Laurent Coq « At Barloyd's »

April in Paris (Vernon Duke)

Jazz&People

Manuel Rocheman « At Barloyd's »

Donna Lee (Charlie Parker)

Jazz&People

Cedar Walton « At Maybeck »

The Meaning of the Blues (Bobby Troup, Leah Worth)

Concord 4546

André Persiany « And His Orchestra »

Halbe Fünf (André Persiany)

Fresh Sound 968

Omri Mor « It's About Time ! »

Dawn (Omri Mor)

Naïve

Adrien Chicot « City Walk »

Bogota (Adrien Chicot)

Gaya 045

Mammal Hands « City Walk »

Refuge (Mammal Hands)

Gondwana 028

PJ5 « I Told the Little Bird »

Where Do Butterflies Sleep ? (Paul Jarret)

Jazz&People 818008

Miles Davis « Live in Europe 1969, The Bootleg Series Vol 2 »

I Fall in Love Too Easily (S. Cahn, J. Styne)

Columbia 88725418532