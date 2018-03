L'actualité du jazz : Baptiste Herbin, les deux hémisphères

Au sommaire aujourd'hui

Baptiste Herbin invité de Alex Dutilh

invité de Alex Dutilh 10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Maxine Sullivan - Flow Gently Sweet Rhythm

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Amaury Faye jeudi 22 mars à 20h30 à l'Espace Job à Toulouse (31). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Avec « Dreams and Connections », le nouvel album du saxophoniste Baptiste Herbin qui paraît chez Space Time, la musique témoigne de la passion du saxophoniste pour le Brésil : en attestent la présence du jeune et merveilleux pianiste Carioca, Eduardo Farias comme du répertoire (Idriss, Confusão geral ou Um a zero). Servi par une rythmique des plus complices, Darryl Hall à la contrebasse et Ali Jackson à la batterie, Baptiste Herbin est particulièrement éblouissant et généreux.

Le saxophoniste trentenaire avait été déjà remarqué par tous les observateurs dès son premier album « Brother Stoon » en 2013, puis avec « Interférence » ou dans le quatuor « Fireworks » en 2015 (parmi les meilleurs saxophonistes de l'hexagone avec Jean-Charles Richard, Stéphane Guillaume et Vincent David).

Influencé à ses débuts par Charlie Parker et Cannonball Adderley - à qui il rend hommage ici dans For Julian, - il pratique aussi bien la musique traditionnelle malgache que les compositeurs classiques tels Debussy, Ravel et Bach, et bien sûr, comme en témoigne ce nouvel album « Dreams and Connections », la musique populaire brésilienne...

Baptiste Herbin (saxophones alto et soprano)

Eduardo Farias (piano)

Darryl Hall (contrebasse)

Ali Jackson (batterie)

Où écouter Baptiste Herbin

mercredi 04 avril à 21h au New Morning à Paris (75)

jeudi 22 mars à 17h, Master Class au Cloître des Cordeliers à Chartres (28) dans le cadre de Jazz de Mars

dans le cadre de Jazz de Mars vendredi 23 mars à 20h30 à la salle des fêtes de Brou dans le cadre de Jazz de Mars

jeudi 02 août à l'Astrada à Marciac (32)

Baptiste Herbin (saxophone alto, saxophone soprano)

Eduardo Farias (piano)

Darryl Hall (contrebasse)

Ali Jackson (batterie)

en savoir plus émission Open jazz Baptiste Herbin, interférences amicales

en savoir plus session studio Baptiste Herbin et ses musiciens interprètent "Il mio vicino"

Programmation musicale

Baptiste Herbin « Dreams and Connections »

For Julian (Baptiste Herbin)

Space Time BG1845

Baptiste Herbin « Dreams and Connections »

Poor Butterfly (Puccini, Raymond Hubbell)

Space Time BG1845

Baptiste Herbin « Dreams and Connections »

Confusao geral (Baptiste Herbin)

Space Time BG1845

Cannonball Adderley « Know What I Mean ? »

Toy (Clifford Jordan)

Riverside 1518

Simon Chivallon « Flying Wolf »

Sleeping Angels (Simon Chivallon)

Jazz Family 038

Maxine Sullivan « Flow Gently Sweet Rhythm »

If I Had A Ribbon Bow (Huey Prince, Lou Singer)

Guilde du Jazz J 1 229

Amaury Faye « Clearway »

Believe It Or Not (Amaury Faye)

Jazz Village 570151

Yuval Cohen, Chamber Jazz Sextet « The Kadishzuger Suite »

The Kadishzuger Suite, Part 5 (Yuval Cohen)

démo

Fred Chapellier and the Gents « Set Me Free »

Set Me Free (Fred Chapellier, Dale Blade)

Dixiefrog 8802

Clément Janinet « O.U.R.S. »

Crions (Part 1) (Clément Janinet)

Gigantonium 3426300100603