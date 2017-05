L'actualité du jazz : Avishai Cohen, le trompettiste sort du silence

Au sommaire aujourd'hui

Avishai Cohen à la Une

A peine une année après le très acclamé “Into the Silence”, premier album pour ECM, le trompettiste Avishai Cohen propose avec “Cross My Palm With Silver” qui paraît chez ECM un programme de nouvelles compositions qui met en avant un quartet de haute-volée.

L'interplay presque télépathique entre les musiciens permet à Avishai Cohen de s'envoler et finit de faire du trompettiste l'un des musiciens les plus admirés de la scène musicale d'aujourd'hui. "L'association de tous ces musiciens constitue vraiment ma dream team" déclare le charismatique trompettiste à propos de ses accompagnateurs, Yonathan Avishai (piano), Barak Mori (contrebasse) et Nasheet Waits (batterie) qui partagent tout son sens de l'improvisation et son intuition pour la structure. "Je sens que nous sommes tous parfaitement en place. Notre musique est ouverte et il y a suffisamment d'espace donné à l'improvisation pour emmener la musique là où nous voulons. Dans le même temps, chaque composition est spécifique et la vibration aussi directe que possible".

Tout comme “Into the Silence”, “Cross My Palm with Silver” a été produit par Manfred Eicher aux studios La Buissonne dans le sud de la France. La sortie de l'album sera suivie d'une grande tournée européenne avec des concerts donnés en France, en Italie, au Luxembourg, en Angleterre, en Suisse, and Allemagne et aux Pays-Bas.

Où écouter Avishai Cohen

samedi 13 mai à 20h30 à la Chapelle du Méjan en Arles (13) dans le cadre de Jazz in Arles

jeudi 18 mai à 20h30 au Grand Théâtre de la Maison de la Culture d' Amiens (80)

vendredi 19 mai à 21h30 à la Maison des Océans à Paris (75) dans le cadre de Jazz à Saint-Germain des Prés

dans le cadre de Jazz à Saint-Germain des Prés samedi 20 mai à 20h au Petit Faucheux à Tours (37)

Avishai Cohen, trompette

Yonathan Avishai, piano

Yoni Zelnik, contrebasse

Nasheet Waits, batterie

Programmation musicale

Avishai Cohen « Cross My Palm With Silver »

Will I Die, Miss ? Will I Die ? (Avishai Cohen)

ECM 2548

Booker Little « Booker Little »

Minor Sweet (Booker Little)

Time 1041

Hermon Mehari « Bleu »

Our Journey Revisited (Hermon Mehari)

Autoproduction

June Christy « West Coast Jazz Vocalists, 1953-61 »

Something Cool (B. Barnes)

Frémeaux FA 5623

The Necks « Vertigo »

Vertigo (Abrahams, Buck, Swanton)

ReR 752725035521

Nowhere « On My Way »

Ensemble (Ouriel Ellert)

Klarthe 015

Antoine Galvani « Suite Astrale »

Space Trip 2 (Antoine Galvani)

Autoproduction

Thelonious Monk « Alone in San Francisco »

Pannonica (Thelonious Monk)

Riverside 0888072328440

Arne Huber « Im echten Leben »

Piano Tune (Arne Huber)

Meta 078

Anat Cohen, Marcello Gonçalves « Outra Coisa »

Amphibious (Moacir Santos)

Anzic 0055