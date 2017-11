L'actualité du jazz : Avishai Cohen et le jazz en Artois, en public au Louvre-Lens

Au sommaire aujourd'hui

En public et en direct du Louvre-Lens

Invités :

Programmation musicale

Avishai Cohen « 1970 »

Se'i yona (Trad, David Ben Zecharia, arrt Avishai Cohen, Elyasaf Bishari)

Sony Masterworks 889854620226

Avishai Cohen « 1970 »

Move On (Avishai Cohen)

Sony Masterworks 889854620226

Masada « Sanhedrin »

Hashmal (John Zorn)

Tzadik 7346-2/1

Duke Ellington « 1938, Vol 2 »

Pyramid (Tizol, Ellington, Mills)

Classics 687

Miles Davis « Nefertiti »

Nefertiti (Waybe Shorter)

Columbia 4670892

Sal La Rocca « It Could Be the End »

Insomnia (Sal La Rocca)

Igloo 230

Claudia Solal, Benjamin Moussay « Butter in my Brain »

Weaver of doubts (Claudia Solal, Benjamin Moussay )

Abalone 031

Ala.Ni « You and I »

Roses and Wine (Ala.Ni)

No Format

Ensemble Amarillis, Louis Sclavis « Inspiration baroque »

Récit nocturne (Louis Sclavis)

NoMadMusic 030

Pharoah Sanders « Anthology »

Upper Egypt and Lower Egypt (Pharoah Sanders)

Emarcy