L'actualité du jazz : Avi et Omer Avital, première rencontre

Deux hommes, deux itinéraires – et mille inspirations diverses qui fusionnent en un album commun. Musiciens de renom international, le mandoliniste classique Avi Avital et le bassiste de jazz Omer Avital, ont uni leurs forces pour partir en quête de leurs racines culturelles : au croisement entre classique et jazz, tradition et modernité, Orient et Occident. “Avital Meets Avital” est le résultat d'une des rencontres les plus singulières de la musique classique !

Avi Avital et Omer Avital – deux musiciens sans lien de parenté ni d'alliance, mais aux trajectoires de vie étroitement mêlées : tous deux nés de parents marocains, ils ont grandi dans l'Israël des années 1980. Issus de la première génération d'immigrants, ils ont été marqués à la fois par les traditions nord-africaines de leurs familles, par le creuset multiculturel de la société israélienne et par leur amour de la musique occidentale. Le mandoliniste Avi Avital compte aujourd'hui parmi les maîtres incontestés de son instrument : après des études au conservatoire de Jérusalem puis au Conservatoire Cesare Pollini de Padoue, il se produit avec les orchestres et musiciens les plus prestigieux du monde et séduit le public et la presse par ses interprétations passionnantes de klezmer, de musique baroque et surtout de musique classique contemporaine, qu'il déclare aimer par-dessus tout. Il a enregistré en compagnie du Metropolis Ensemble de New York un concerto pour mandoline qui lui a valu d'être nominé pour les Grammy® Awards 2010 dans la catégorie « soliste instrumental » – une première mondiale pour un mandoliniste !

Après des concerts au Carnegie Hall de New York, au KKL de Lucerne, dans la Cité interdite de Pékin, à la Philharmonie de Berlin, au Konzerthaus de Vienne et dans divers festivals internationaux tels qu'Aspen, Salzbourg ou Riga, Avi Avital publie en 2012 son premier album, consacré à des transcriptions d'œuvres de Johann Sebastian Bach. Son CD suivant, “Between Worlds” (2014), associe des œuvres de musique de chambre d'Ernest Bloch et Manuel de Falla à des compositions du folklore bulgare. L'année 2014 est ponctuée par une tournée en Australie avec l'Australian Brandenburg Orchestra, des concerts à Berlin, Paris et en Pologne, avec l'Orchestre baroque de Venise en Croatie, Italie et au Mexique, plus de nombreux récitals en Europe, au Canada et aux USA. Un an plus tard, Avi Avital enregistre avec l'Orchestre baroque de Venise le CD “Vivaldi”, récompensé la même année en Allemagne par un Echo Klassik dans la catégorie « enregistrement de concerto ». Ses engagements en 2015 comptent une tournée Vivaldi en Amérique du Nord avec l'Orchestre baroque de Venise ; des concerts en Allemagne avec I Musici di Roma, en Chine avec la Kölner Akademie ; des apparitions avec les Hamburger Symphoniker, l'Israel Camerata, le Mahler Chamber Orchestra, l'Orchestre de chambre de Lituanie, l'Amadeus Chamber Orchestra, le Freiburger Barockorchester et le Danish String Quartet ; des projets avec Mahan Esfahani, Andreas Scholl et Richard Galliano ; des récitals présentant le programme de Between Worlds à Taïwan, en Grande-Bretagne, Irlande, Allemagne, Suisse, Italie et au Brésil ; des apparitions aux festivals de Verbier, Salisbury et Torgau ainsi qu'aux Bristol Proms.

Son homonyme Omer Avital est également très connu dans le monde de la musique : installé à New York après sa jeunesse en Israël, le bassiste et compositeur s'est taillé la réputation d'une des figures les plus créatives du jazz contemporain. La musique d'Omer Avital combine éléments orientaux, orchestrations et arrangements jazz modernes pour élaborer un mélange « East meets West » unique, entre tradition et temps présent. Amis de longue date, Avi et Omer font aujourd'hui se rencontrer deux univers sonores totalement dissemblables.

« La clé de cet album, c'est la collaboration entre deux artistes dont l'un joue habituellement de la musique classique tandis que l'autre évolue essentiellement dans le jazz », explique Avi Avital à propos de ”Avital Meets Avital”, œuvre pleine de contrastes qu'Avi et Omer réconcilient de manière fascinante. “Avital Meets Avital” est l'essence même de l'exotisme : des mélodies orientales y croisent des rythmes nord-africains, des improvisations swinguées alternent avec de la mandoline classique. Un voyage jusqu'aux racines de la musique, pour à la fois préserver l'héritage d'une culture commune et recréer cette culture sous un jour neuf et moderne. Même si leurs chemins ont divergé vers la fin des années 1990, Avi et Omer sont restés en contact étroit. Pour un concert en commun à la Musikfest de Brême en 2012, ils ont développé le concept de crossover stylistique qui a plus tard donné naissance à “Avital Meets Avital”.

« J'ai rendu visite à Omer, chez lui à New York. Pendant une semaine entière, nous avons simplement discuté, écouté de vieux disques, et beaucoup joué ensemble, bien sûr. Au cours de nos improvisations ont ressurgi des souvenirs d'enfance depuis longtemps oubliés : des mélodies marocaines entendues quand nous étions petits, car elles étaient jouées à la synagogue, pour les mariages et autres fêtes familiales. Il y a aussi des échos de certains chanteurs et auteurs-compositeurs israéliens des années 1950 et 1960, qui avaient un style très particulier. Jusqu'à présent, j'ai interprété surtout des compositeurs classiques comme Bach ou Vivaldi, mais jamais l'héritage musical de ma patrie. Cet album m'a permis de redécouvrir une partie de moi qui sommeillait, enfouie sous la surface, et que je montre maintenant ! »

“Avital Meets Avital” est l'occasion d'une autre première non négligeable : à côté des morceaux signés Omer Avital, on y entend pour la première fois les propres compositions d'Avi. Le jeune musicien, qui s'est déjà essayé à des styles très divers, sort ici encore une fois de la proverbiale « zone de confort ». À l'âge de huit ans, il a découvert son amour de la mandoline et de la musique classique ; en fin de collège, il a tenu les percussions d'un groupe de rock (« avec tee-shirt de Nirvana et tignasse façon heavy metal ») ; pendant ses études, il a joué avec un groupe de musique persane, du klezmer avec des pointures comme Giora Feidman, de la musique des Balkans avec divers artistes new-yorkais – toutes ces influences réapparaissent sous un jour ou un autre sur son nouvel album. « J'aime les défis, la prise de risque, m'aventurer en terre inconnue », dit Avi Avital à propos de la variété stylistique de “Avital Meets Avital”.

Programmation musicale

Avi and Omer Avital « Avital Meets Avital »

Zamzama (Omer Avital)

Deutsche Grammophon

Avi and Omer Avital « Avital Meets Avital »

Avi's Song (Avi Avital)

Deutsche Grammophon

Marialy Pacheco « Duets »

Capricho do Sul (Hamilton de Holanda)

NeuKlang 4155

Lydia Mendoza « American Epic »

Mal Hombre (Trad. Columbia)

Legacy 888750996923

Macha Gharibian « Trans Extended »

Marmashen (Macha Gharibian)

Jazz Village 570132

Jean-Paul Amouroux « Plays Boogie Woogie, Improvisations »

Walkin' The Basses (Jean-Paul Amouroux)

Black and Blue 851 2

Dominique Fillon « Americas »

Where I Come From (Dominique Fillon, Matthew Andrae)

Cristal 168

Nicolas Stephan « Unklar »

Une question (Nicolas Stephan)

Discobole 030317

Denys Baptiste « The Late Trane »

Dusk Dawn (John Coltrane)

Edition 1093

Yosvany Terry, Baptiste Trotignon « Ancestral memories »

Basta la biguine (Yosvany Terry)

Okeh