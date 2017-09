L'actualité du jazz : Arturo O'Farrill & Chucho Valdés et le jazz à Strasbourg

Au sommaire aujourd'hui

“Familia : Tribute to Bebo + Chico” qui paraît chez Motéma, est le fruit de la rencontre de deux familles particulièrement influentes de la musique afro-cubaine. Et un hommage aux figures incontournables que furent Bebo Valdés et Chico O'Farrill. Ce clin d’œil trans-générationnel, dirigé par les fils prodigues Arturo O'Farrill et Chucho Valdés, révèle également le talent de la nouvelle génération avec le pianiste Leyanis Valdés, le batteur Jessie Valdés, le trompettiste Adam O'Farrill et le batteur Zach O'Farrill.

"Ce projet est un hommage à deux des plus grands génies d'histoire de la musique afro-cubaine et du jazz" explique Chucho Valdés qui parle évidemment de son père, le compositeur et pianiste Bebo Valdés (1918-2013) et de celui d'Arturo O'Farrill, le compositeur et chef d'orchestre Chico O'Farrill (1921-2001). "Bebo et Chico, à l'instar d'artistes tels que Mario Bauzá et Machito, ont forgé une nouvelle vision de cette musique, vision que nous voulons emmener à notre tour dans de nouvelles directions", ajoute Arturo O'Farrill.

Ces deux familles partagent une histoire qui remonte aux années 1950, quand Bebo et Chico étaient musiciens à la Havane. Bien des années plus tard, en 2002, Chucho a invité Arturo a joué au Plaza Jazz Festival dans le capitale cubaine. "Chucho a toujours été une figure importante pour moi, non seulement pour sa musique mais aussi pour son engagement pour le peuple cubain". De son côté, Chucho Valdés a toujours admiré l'oeuvre d'Arturo O'Farrill : "Il est au sommet depuis de nombreuses années et joue avec tout son coeur et beaucoup d'émotion".

Quand Chucho s'est rendu à New-York en 2014 pour y donner un concert, Arturo et lui se sont mis d'accord pour enregistrer un disque qui honorerait la mémoire de leurs pères et révélerait les explorations musicales de leurs propres fils. Ainsi, cet album fait se croiser la musique de trois générations de musiciens cubains : les grand-pères (et "parrains"), Bebo Valdés et Chico O'Farrill ; les fils Chucho Valdés et Arturo O'Farrill et les petits-fils Leyanis Valdés, Jessie Valdés, Adam O'Farrill et Zack O'Farrill. “Familia” montre également toute l'étendue du répertoire Valdès-O'Farrill avec six morceaux en big band (dont des compositions originales), cinq en petites formations et deux solos de piano.

