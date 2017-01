L'actualité du jazz : Art Blakey & The Jazz Messengers, notes bleues

En 35 ans, de 1955 à 1990, à la mort d’Art Blakey, les Jazz Messengers enregistrèrent pas moins de 47 albums en studio et 21 en public ! Les toutes premières traces, captées au Birdland de New York le 21 février 1954, se retrouvent sur le label Blue Note. C’est sur ce label que les Jazz Messengers enchaïneront leurs grands classiques, d’abord en quintet inaltérable (trompette, sax ténor, piano, contrebasse, batterie), puis en sextet avec l’ajout d’un trombone.

Le coffret « Art Blakey and The Jazz Messengers » regroupe ainsi :

« A Night In Tunisia » (7 et 14 août 1960) avec Lee Morgan (trompette), Wayne Shorter (sax ténor), Bobby Timmons (piano), Jymie Merritt (contrebasse) et Art Bakey (batterie)

« The Freedom Rider » (12-18 février et 27 mai 1958) avec les mêmes musiciens

« Buhaina's Delight » (28 novembre et 18 décembre 1961) avec Freddie Hubbard (trompette), Curtis Fuller (trombone), Wayne Shorter (sax ténor), Cedar Walton (piano), Jymie Merritt (contrebasse) et Art Blakey (batterie)

« The African Beat » (24 janvier 1962), publié sous le nom de Art Blakey & The Afro-Drum Ensemble : Yusef Lateef (flûte, sax ténor, hautbois, percussions), Ahmed Abdul-Malik (contrebasse), Art Blakey (batterie, percussions), Chief Bey, Robert Crowder, James Ola Folami, Curtis Fuller, Solomon G. Ilori, Montego Joe et Garvin Masseaux (percussions)

« Free For All » (10 février 1964) avec Freddie Hubbard (trompette), Curtis Fuller (trombone), Wayne Shorter (sax ténor), Cedar Walton (piano), Reggie Workman (contrebasse) et Art Blakey (batterie)

Wayne Shorter se trouvait être le directeur musical et arrangeur des Jazz Messengers dans ces années là, un coffret reprenant 5 de ses propres albums Blue Note est publié simultanément.

« Night Dreamer » (29 avril 1964)

« The Soothsayer » (4 mars 1965)

« Et Cetera » (14 juin 1965)

« Adam's Apple » (3 et 24 février 1966), 10ème album de Wayne Shorter en leader, avec Wayne Shorter (sax ténor), Herbie Hancock (piano), Reggie Workman (contrebasse) et Joe Chambers (batterie)

« Schizophrenia » (10 mars 1967), le suivant, avec Curtis Fuller (trombone), James Spaulding (flûte, sax alto), Wayne Shorter (sax ténor), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (contrebasse) et Joe Chambers (batterie)

Programmation musicale

Art Blakey and The Jazz Messengers « A Night In Tunisia »

A Night in Tunisia (D. Gillespie, F. Paparelli)

Blue Note 4049

Art Blakey and The Jazz Messengers « The Freedom Rider »

Petty Larceny (Lee Morgan)

Blue Note 84156

Art Blakey and The Jazz Messengers « Buhaina's Delight »

Contemplation (Wayne Shorter)

Blue Note 84104

Art Blakey and The Afro-Drum Ensemble « The African Beat »

Ayiko Ayiko (Solomon G. Hori)

Blue Note 84097

Art Blakey and The Jazz Messengers « Free For All »

Pensativia (Clare Fisher)

Blue Note 84170

Wayne Shorter « Adam's Apple »

Adam's Apple (Wayne Shorter)

Blue Note 84232

Wayne Shorter « Schizophrenia »

Miyako (Wayne Shorter)

Blue Note 84297