L'actualité du jazz : Anthony Jambon, la concordance du temps

Anthony Jambon à la Une

à la Une Jazz au Trésor : Woody Herman - "The 3 Herds"

Jazz Agenda : semaine du 10 au 16 avril 2017

3 invitations pour 2 personnes à gagner pour le concert de Jean-Marie Machado vendredi 14 avril 2017 à 20h dans la salle de concert Musicatreize (Marseille 6ème). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitations pour 2 pour les 3 premiers mails.

Jazz Bonus : Natalia Mateo "De Profundis"

Anthony Jambon Group est un projet réunissant cinq jeunes musiciens et amis du guitariste et leader, Anthony Jambon

« Precious Time » sonne comme une parenthèse, un moment suspendu où l'on prend le temps de vivre. Ce disque est composé de huit longs morceaux empreints d'une énergie palpable, chacun possédant sa propre histoire. La musique fuse, alliant précision d'écriture, complexité rythmique, plages d'improvisation et mélodies transcendantes. Avec leur premier disque, ce groupe soudé et virtuose nous invite au voyage au sein d'un espace-temps empli d'une émotion et d'une sensibilité hors du commun.

Anthony Jambon (guitares)

Camille Passeri (trompette, bugle, xylophone)

Joran Cariou (piano)

Swaéli MBappe (basse)

Martin Wangermée (batterie, xylophone)

Inor Sotolongo ( percussions)

Bastien Picot (chant)

Marie Jouis (violon)

Guillaume Latil (violoncelle)

Où écouter Anthony Jambon Group ?

mardi 11 avril à 21h au Studio de l'Ermitage à Paris (20ème)

Programmation musicale

Anthony Jambon Group « Precious Time »

5 Point 1 (Anthony Jambon)

Klarthe 013

Pat Metheny Group « The Way Up »

Opening (Pat Metheny, Lyle Mays)

Nonesuch 7559-79876-2

Jentsch Group Quartet « Fractured Pop »

Fractured Pop (Chris Jentsch)

Fleur de son 58041

Woody Herman « The 3 Herds »

Caldonia (F. Moore)

Columbia Legacy 889854072520

Jean-Marie Machado « Sœurs de sang »

Foulard rouge (Jean-Marie Machado)

Chant du Monde 2741498.99

Humanophones « Corpus »

Mod's Mood (Rémi Leclerc)

Vocation 7016

Big Four « 7 Years »

Suite Temps Libre - Courir (Julien Soro)

Neu Klang 4154

Daymé Arocema « Cubafonia »

Eleggua (Daymé Arocema)

Brownswood 0160

Tomasz Stanko « December Avenue »

Burning Hot (Tomasz Stanko)

ECM 2532

Natalia Mateo « De Profundis »

Eternity (Ahmad, Grote, Mateo, William Blake)

ACT 9734-2