L'actualité du jazz : Andy Emler rajoute six cordes à son arc

Des années d'amitié à travers de multiples projets ont abouti à une complicité rare et exemplaire entre les quatre virtuoses que sont Marc Ducret, Claude Tchamitchian, Eric Echampard et Andy Emler qui nous proposent un jeu collectif des plus stimulant. Un savant dosage entre écriture et improvisation, une musique pertinente et généreuse, des compositions riches où chaque personnalité est mise en valeur tout en proposant un son de groupe, telle est la conception musicale d'Andy Emler.

Compositeur, pianiste, "catalyseur d'enthousiasmes" (Nouveau Dictionnaire du Jazz), Emler occupe une place prépondérante dans le paysage musical français depuis le début des années 80. En parallèle du MegaOctet qu'il monte en 1989 avec "8 des plus flambeurs improvisateurs" de leur génération, Emler se produit dans de nombreuses formations aux côtés notamment de Michel Portal, rencontré en 1985, François Jeanneau, Antoine Hervé ou David Liebman... Il forme des professeurs de conservatoire à l'improvisation, honore de nombreuses commandes pour tous les formats et toutes les formules, compose pour l'adaptation au théâtre du Ravel de Jean Echenoz, travaille régulièrement pour la musique contemporaine, signe trois disques en trio avec Claude Tchamitchian et Eric Echampard, un album solo pour pianos multiples (“For Better Times”, 2008), etc. À son palmarès, deux Victoires du Jazz , un prix de l'Académie du Jazz et trois Djangos d'or.

S'ils se sont croisés maintes et maintes fois ces trois dernières décennies et si, récemment, le premier a invité le deuxième à se joindre à son MegaOctet (pour des concerts à Londres et à l'Europa Jazz Festival), sur disque, la complicité entre Andy Emler et Marc Ducret se résumait jusqu'ici à un album en quintet, avec François Verly, Philippe Talet et François Chassagnite (“Lightnin'”, 1985) et au millésime 1986 de l'Orchestre National de Jazz.

"Le titre “Running Backwards” est inspiré par un constat négatif et une vision pessimiste des comportements humains en 2016", explique Andy Emler. "Cette évidente sensation que l’humanité régresse contrairement à ce que l’histoire devrait montrer. Nous en parlons entre musiciens, artistes et amis depuis des années. Cette colère sourde est traduite dans ce projet magnifiquement interprété par Marc Ducret, Claude Tchamitchian et Eric Echampard, avec qui, toutes les conversations nous ramènent au même point : nous sommes en accord et tristement inquiets pour le futur et les nouvelles générations...Voilà une des raisons pour lesquelles nous sommes rassemblés pour ce projet avec en partage un vrai désir de musique en commun".

vendredi 2 juin à 20h au Triton - "My own Ravel" en solo puis concert du collectif BOA qui joue des compos d'Andy Emler pour le MegaOctet aux Lilas (93)

vendredi 23 juin au La Defense Jazz Festival (création pour d'anciens lauréats du concours qui fête ses 40 ans) au Parvis de la Défense à Puteaux (92)

samedi 24 juin à 21h à Paris Jazz Festival, création du nouveau répertoire du MegaOctet, "Mystery Bag" au Parc Floral de Paris, au Bois de Vincennes

Andy Emler « Running Backwards »

Sphinx 2 (Andy Emler)

La Buissonne 3149028100327

Andy Emler « Running Backwards »

Running Backwards (Andy Emler)

La Buissonne 3149028100327

Hampton Hawes « All Night Session, Vol 1 »

Groovin' High (Dizzy Gillespie)

Contemporary VDP-5031

Bill Frisell, Thomas Morgan « Small Town »

Wildwood Flower (Bill Frisell)

ECM

Lucy Reed « This Is Lucy Reed »

Baltimore Oriole (Carmichael-Webster)

Fresh Sound 928

TLB « Triple Cross »

Vittoria (Terranova, Lété, Bonfils)

Black & Blue 702.2

Un Poco Loco « Feelin' Pretty »

America (Leonard Bernstein)

Umlaut 21

Pat Metheny « The Unity Sessions »

Police People (Ornette Coleman)

Nonesuch 7559794688

Pierre Christophe « Tribute to Erroll Garner »

The Loving Touch (Erroll Garner)

Camille Prod 815987

The Comet is Coming « Death of the Planet »

Final Eclipse (D. Leavers, M. Hallett, S. Hutchings)

Leaf 64

Sofia Rei « El Gavilan »

Casamientos de negros (Violeta Parra)

Cascabelera