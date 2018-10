L'actualité du jazz : Andy Emler, embarquement sur un MegaOctet à réaction

Au sommaire aujourd'hui

Andy Emler invité de Alex Dutilh

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : René Urtreger - Early Trios

“Ça sonne, ça claque, ça exubère, ça murmure. Comme chez Mingus, ça explose, ça gronde et ça dégage. Tel est le MegaOctet : un peu plus qu'une petite formation, un peu moins qu'un big band. Le plus savant, le plus fou des mondes habités” [Francis Marmande]

Près de 30 ans après sa création, le MegaOctet d’Andy Emler est toujours ce “laboratoire des plus belles audaces” et un collectif de musiciens transcendant les modes et dont la virtuosité et la générosité n’ont guère d’équivalent dans le paysage. Deux ans après “Obsession 3”, disque à contraintes commandé par la radio allemande et largement plébiscité par la critique, “A moment for…”, qui paraît chez La Buissonne/Pias, fait une fois de plus la part belle aux énergumènes qui sont au service de cette musique hors norme, depuis 10, 20 ou 30 ans.

Ce nouvel album est porté par la beauté du geste et l'énergie du compositeur d'exception qu’est Andy Emler. Les énergies mêlées de ces neufs solistes forment une sensible et grosse machine a neuf âmes qui magnifie l'écriture d'Andy Emler.

Le nouveau répertoire, composé par Andy Emler, prend sa source dans l’idée de suspension du temps pour s’interroger sur notre environnement social et culturel. Les compositions sont la mise en musique de réflexions sur les rapports humains en ce début de XXIe siècle (avec Move in…or, Move out…if), un constat : “il nous faut réagir, et vite” (avec Stand up and…blow).

Dans le morceau Flight back, Andy Emler nous invite à accueillir l’autre, d’où qu’il vienne, et non le rejeter. Ce disque alerte l’auditeur sur l’importance de rester curieux et altruiste et non méfiant et renfermé, avec Dirty Mood. Bref, dans ses compositions Andy Emler, invite l’auditeur à prendre A moment for… un moment pour réfléchir avec discernement, à remettre en cause les normes et formats établis par notre société et trouver le bon chemin.

Le savant mélange entre musique écrite et improvisée interpelle l’auditeur à la fois par sa pondération et sa volubilité. “A moment for…” est aussi l’occasion de retrouver l’univers particulier des compositions d’Andy Emler, où chaque pièce entre en résonance avec l’univers musical des interprètes de haut-vol qui forment le MegaOctet : Guillaume Orti, Philippe Sellam, François Verly, Claude Tchamitchian, Eric Echampard, Laurent Dehors, Laurent Blondiau et François Thuillier.

Parution simultanée en DVD du film de Stéphane JourdainAu Son de sa voix, Andy Emler(La Huit) avec captation du concert du MegaOctet au Parc Floral dans le cadre du Paris Jazz Festival. (voir page Jazz Bonus de ce jour)

Où écouter Andy Emler

Aux Lilas (93) vendredi 09 novembre à 20h30 à la salle 1 du Triton

