L'actualité du jazz : Andrea Motis, la crème catalane

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Olivier Hutman vendredi 17 mars à 21h au théâtre Sortie Ouest à Béziers (34) . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

Après ses six albums réalisés en la compagnie du bassiste Joan Chamorro, la trompettiste-chanteuse-compositrice de Barcelone Andrea Motis fait ses débuts de leader chez Impulse! avec “Emotional Dance”. Elle préserve ici toute l'empathie cultivée avec le bassiste depuis sept ans de musique partagée. Avec Joan Chamorro on retrouve un noyau constitué du pianiste Ignasi Terraza, du batteur Esteve Pi et du guitariste Josep Traver, qui sont tous des musiciens qui tournent et enregistrent invariablement avec Chamorro et Andrea Motis. Chamorro a également coproduit “Emotional Dance” avec Brian Bacchus et Jay Newland. Avec eux et à l'écoute des conseils soufflés par Jean-Philippe Allard, A&R chez Universal Music, Andrea Motis ajoute à l'effectif une poignée de musiciens basés aux USA : le vibraphoniste Warren Wolf et l'accordéoniste Gil Goldstein, plus Scott Robinson au saxophone baryton et le percussionniste Café Da Silva. On entend également sur trois titres le fameux saxophoniste ténor américain Joel Frahm, qui a déjà travaillé avec Motis et Chamorro : “Nous avions invité Joel à venir jouer avec nous à Barcelone en 2016," dit Motis avec enthousiasme. "Et il a été étonnant. On savait tout de suite qu'on le voulait pour cet album."

A 21 ans la jeune femme affiche déjà une musicalité aboutie qui ferait l'envie de ses ainés. Elle n'a que sept ans lorsqu'elle commence la trompette, et trois ans plus tard elle étudie le jazz à l'Ecole Municipale de Musique de Sant Andreu, avec Chamorro comme professeur. Elle est encore adolescente lorsque ce dernier l'engage dans son propre groupe. A l'école, Andrea joue pendant neuf ans avec le Sant Andreu Jazz Band – elle enregistrera huit disques avec cet orchestre. En plus de la trompette, Andrea joue également du saxophone alto, mais c'est dans le groupe de Chamorro qu'elle va devenir chanteuse. “_La trompette sera toujours mon premier instrument,” répond Motis quand on lui demande si elle compte rester instrumentiste._ "Jouer de la trompette, c'est comme la méditation, tellement elle fait partie de ma vie. Mais jamais je ne voudrais choisir une seule facette artistique : je les adore toutes."

Sur “Emotional Dance” c'est comme chanteuse qu'Andrea Motis occupe le devant de la scène : une voix de contralto séduisante et élastique, un vibrato subtil, brièveté des phrases… On pense parfois à l’univers de Norah Jones. Son excellence vocale se révèle d'emblée avec le standard He’s Funny That Way signé Charles Daniels et Richard Whiting. Ce n'est peut-être pas une coïncidence si ce standard du jazz est associé depuis très longtemps à Lady Day, car Andrea Motis et son ensemble lui rendent justice en soulignant ce titre d'un rythme shuffle - quintessence de l'ère du swing – qui introduit un solo captivant de Scott Robinson. Andrea Motis enchaîne avec un délicieux solo de trompette qui relève la couleur de l'ensemble avec un zeste de citron tout en accentuant une mélodie où le sens du swing est confirmé. A l'instar de ses enregistrements précédents, le nouvel album propose à côté de titres originaux comme le sémillant I Didn’t Tell Them Why, une bonne part de standards de jazz : en plus de He’s Funny That Way, Andrea Motis nous donne des lectures passionnantes de Never Will I Marry,You’d Be So Nice To Come Home To, Baby Girl,I Remember You, Señor Blues et Chega de Saudade.

Où écouter Andrea Motis

vendredi 17 mars à 20h au Café de la Danse à Paris (75)

Programmation musicale

Andrea Motis « Emotional Dance »

He's Funny That Way (Richard A. Whiting, Charles N. Daniels)

Impulse 0602557317947

Andrea Motis « Emotional Dance »

I Didn’t Tell Them Why (Andrea Motis)

Impulse 0602557317947

Andrea Motis « Emotional Dance »

Senor Blues (Horace Silver)

Impulse 0602557317947

Valaida Snow « Jazz Ladies, 1924-1962 »

My Heart Belongs To Daddy (Cole Porter)

Frémeaux FA 5663

Unexpected « Odisseo »

Odisseo (Dani Dominguez)

Fresh Sound NT517

Barney Wilen « Moshi »

Zombizar (Caroline de Bendern, Barney Wilen)

Saravah10.028

Olivier Hutman, Alice Ricciardi « Is It Real ? »

No Way By Mistake (Hutman, Wember, Hutman)

Cristal 236

Anne Quillier « Dusty Shelters »

Candy Dream (Anne Quillier)

Label Pince Oreilles 008/1

Anne Paceo « Circles »

Tzigane (Anne Paceo)

Laborie Jazz 35

Mal Waldron « The Opening »

Petite Gémeaux (Mal Waldron)

Futura GER 20