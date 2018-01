L'actualité du jazz : André Hodeir, essais transformés

Au sommaire aujourd'hui

André Hodeir à la Une

André Hodeir (1921-2011) est l'un des compositeurs et critiques les plus reconnus du monde du jazz. Il débute sa carrière en tant que violoniste et l’abandonne trois ans après son entrée au Conservatoire de Paris en 1942, pour se concentrer sur son travail d'arrangeur et d'écrivain.

Pour Hodeir, qui avait une formation classique mais qui se sentait attiré par l'esthétique du jazz, il y avait un enjeu à transcender le cadre de sa technique pour l’utiliser dans le jazz. Pour y parvenir, en 1949 il va se terrer dans le silence jusqu'en 1954, date à laquelle il fait son premier enregistrement au sein du Jazz Groupe de Paris. Cette opportunité lui a donné une chance de concrétiser les concepts sur lesquels il travaillait en ermite depuis cinq ans. "A l'époque de la création du Jazz Groupe de Paris, il n'y avait rien de sûr dans mon écriture, c'était un ensemble d’ébauches qu'il me fallait essayer. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai donné le titre “Essais” aux pièces issues de ce projet. "

André Hodeir a écrit des pièces que l’on peut qualifier d’avant-gardistes pour cette formation, parmi laquelle figuraient certains des meilleurs solistes de la scène jazz parisienne. Leur effort collectif (des mois de répétitions pour une poignée de compositions) les a amenés à devenir l'une des formations de jazz les plus recherchées en Europe, et les enregistrements d’André Hodeir avec eux l’ont amené à faire ses débuts américains pour le label Savoy. Pour cette nouvelle session, il a mis sur pied un groupe de jazzmen américains qui revisitera ses six premiers Essais et enregistrera trois nouvelles compositions originales.

En 1957, c’est John Lewis qui décrit le mieux l'attitude musicale de Hodeir dans un article de DownBeat, lorsqu'il dit : «Il donne des idées, des directions et des choses à faire. Son travail lui-même a de la valeur, mais il montre aussi à d'autres par son travail ce qui peut être fait dans de nombreux domaines. "

Le Jazz Groupe de Paris

“Essais”

André Hodeir (composition, arrangement, direction)

Jean Liesse, Buzz Gardner (trompette)

Nat Peck (trombone)

Jean Aldegon (saxophone alto)

Bobby Jaspar (saxophone ténor)

Armand Migiani (saxophone baryton)

Sadi (vibraphone)

Pierre Michelot (basse)

Jacques David (batterie)

Paris, 13 décembre 1954

Le Jazz Groupe de Paris

“Joue André Hodeir”

André Hodeir (composition, arrangement, direction)

Jean Liesse, Roger Guérin (trompette)

Nat Peck (trombone)

Jean Aldegon (saxophone alto)

Georges Grenu (saxophone ténor)

Armand Migiani (saxophone baryton)

Sadi (vibraphone)

Pierre Michelot (basse)

Christian Garros (batterie)

Paris 26-27 juin 1956

“American Jazzmen Play Hodeir’s Essais”

André Hodeir (composition, arrangement, direction)

Donald Byrd, Idrees Sulieman (trompette)

Frank Rehak (trombone)

Hal McKusick (saxophone alto, clarinette basse)

Bobby Jaspar (saxophone ténor, flûte)

Jay Cameron (saxophone baryton, clarinette, clarinette basse)

Eddie Costa (piano, vibraphone)

George Duvivier (basse)

Bobby Donaldson (batterie)

Annie Ross (voix)

Hackensack, 4 et 5 mars 1957

Jazz Cantata

“Jazz et jazz”

André Hodeir (arrangement, direction)

Roger Guérin, Christian Bellest (trompette)

André Paquinet (trombone)

Pierre Gossez (saxophone alto)

Georges Grenu (saxophone ténor)

Armand Migiani (saxophone baryton)

Jean-Pierre Drouet (vibraphone)

Pierre Michelot (basse)

Christian Garros (batterie)

Christiane Legrand (voix)

Paris, automne 1960

Flautando

“Jazz et jazz”

André Hodeir (composition, arrangement, direction)

Raymond Guiot (flûte)

Martial Solal (piano)

Pierre Michelot (basse)

Kenny Clarke (batterie)

Paris, automne 1960

Jazz et jazz

“Jazz et jazz”

André Hodeir (composition, arrangement, direction)

Martial Solal (piano)

Groupe de Recherches Musicales (sons)

Paris, 1952, plus Martial Solal à l’automne 1960

Programmation musicale

André Hodeir « Essais, Complete Paris and New York Sessions »

Jazz et jazz (André Hodeir)

Fresh Sound Records FSRCD945

Cross Criss (André Hodeir)

Fresh Sound Records FSRCD945

Criss Cross (Thelonious Monk)

Fresh Sound Records FSRCD945

Evanescence (André Hodeir)

Fresh Sound Records FSRCD945

Paraphrase (André Hodeir)

Fresh Sound Records FSRCD945

The Alphabet (André Hodeir)

Fresh Sound Records FSRCD945

Flautando (André Hodeir)

Fresh Sound Records FSRCD945

Jazz cantata : A shout : Le rêve inviolable (André Hodeir)

Fresh Sound Records FSRCD945

Jazz cantata : A sketch : Souvenir de lui-même (André Hodeir)

Fresh Sound Records FSRCD945

Jazz cantata : A scat : Multiple et solitaire (André Hodeir)

Fresh Sound Records FSRCD945

Jazz cantata : A ballad : Connaît-il son désir (André Hodeir)

Fresh Sound Records FSRCD945

Jazz cantata : A horn : Vivre encore une vie (André Hodeir)

Fresh Sound Records FSRCD945

Jazz cantata : A chord : Dans l'attente nocturne (André Hodeir)

Fresh Sound Records FSRCD945

Jazz cantata : A vocalizing : Déjà vit-il sa mort (André Hodeir)

Fresh Sound Records FSRCD945

