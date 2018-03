L'actualité du jazz : Anat Cohen et Fred Hersch, grand cru californien

Au sommaire aujourd'hui

Anat Cohen et Fred Hersch à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Sonny Stitt - Milestones Of A Jazz Legend

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Aïrés vendredi 09 mars à 20h45 au Comptoir à Fontenay-sous-Bois (94).

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de David El-Malek et Pierre de Bethmann vendredi 09 mars à 19h au Domaine de Quincampoix aux Molières (91) pour la 20ème édition de Jazz à Toute Heure.

3 invitations pour 2 pour le concert du Clayton Brothers Band samedi 10 mars à 21h à l'Astrada à Marciac (32).

La clarinettiste israëlienne Anat Cohen et le pianiste américain Fred Hersch, deux des artistes les plus prolifiques du jazz d’aujourd’hui, tous deux souvent nominés aux Grammy Awards 2018, font paraître leur premier album en duo « Live in Healdsburg » chez Anzic. Une rencontre fortuite sous forme de “dépannage” lors de l’édition 2016 du festival californien, mais une rencontre où ils allaient se surprendre réciproquement par leur manière télépathique de se rencontrer pour la première fois.

L’album met en valeur leurs qualités communes : empathie, grand coeur, intensité de l’écoute, vivacité de l’instinct improvisateur et absence d’ego. Anat Cohen et Fred Hersch ont aussi le rare talent de réunir dans un même geste la virtuosité et la beauté, dans chaque note et chaque phrase.

“Une telle remarquable clarinettiste, j’ai rarement joué avec une musicienne qui écoute si bien. Souvent au milieu d’un solo, elle arrête de jouer et vérifie seulement ce que je fais. Elle a une oreille formidable et une telle facilité avec son instrument qu’elle peut réellement raconter une histoire dans l’instant. Anat transmet toujours une sentiment de joie et de passion à tout ce qu’elle joue. C’est un vrai plaisir de faire de la musique avec elle” s’enthousiasme Fred Hersch.

Et Anat Cohen d’embrayer : “Jouer avec Fred c’est comme nager dans un océan d’infinies possibilités. Fred est très délicatement connecté à l’instant et toujours prêt à se lancer dans n’importe quelle condition, en swinguant, ouvert, sérieux, drôle, groovy et toujours élégant. Sa fascinante palette de nuances, de couleurs et de sentiments m’inspire pour partir ensemble à l’aventure avec ma clarinette.”

« Live in Healdsburg » arrive directement après “Happy Song” du tentet d’Anat Cohen et ses deux albums brésiliens “Outra Coisa : The Music Of Moacir Santos” et “Rosa Dos Ventos”, tous les deux nominés cette année aux Grammy.

Pour Fred Hersch, cet album arrive après “Open Book”, doublement nominé aux Grammy (ses 7ème et 8ème nomination). Cet album avec Anat Cohen est le plus récent de son impressionnante discographie qui remonte aux années 80 et comprend plus de vingt albums en leader. Hersch apparaît aussi dans plus de vingt albums en co-leader, plus de deux douzaines en soliste invité et plus de soixante en sideman, avec notamment Art Farmer, Lee Konitz, Toots Thielemans, Eddie Daniels ou Billy Harper.

Programmation musicale

Anat Cohen, Fred Hersch « Live in Healdsburg »

A Lark (Fred Hersch)

Anzic 0061

Anat Cohen, Fred Hersch « Live in Healdsburg »

Jitterburg Waltz (Fats Waller)

Anzic 0061

Benny Goodman « After You've Gone »

After You've Gone (Creamer, Layton)

Bluebird 85631

Martin Wind « Light Blue »

A Genius And A Saint (Martin Wind)

Laika 3510357.2

Sonny Stitt « Milestones Of A Jazz Legend »

Norman's Blues (Sonny Stitt)

The Intense Media 600422

Airelle Besson, Edouard Ferlet, Stéphane Kerecki « Aïrés »

Valse sentimentale en fa mineur, Op.51, N°6 (d'après Tchaikovsky)

Alpha 172314

Pierre de Bethmann « Go »

Pro digues (Pierre de Bethmann)

Plus Loin 4551

The Clayton Brothers « The New Song and Dance »

Soul Tango (John Clayton)

ArtistShare 107

Michel Pastre « Feat. Dany Doriz et Ken Peplowski »

Hampton Stomp (Lionel Hampton)

Autoprod MPQ002